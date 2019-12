Canadese miljardairs achter GBL gaan met pensioen

Twee leden van de vermogende Canadese familie Desmarais zetten een stap terug, als onderdeel van een hertekening van hun Power-zakenimperium.

Wie het heeft over de Brusselse beursgenoteerde holding GBL, verwijst vaak in één adem naar de familie van wijlen Albert Frère die bij GBL aan de touwtjes trekt. Maar GBL wordt in feite gecontroleerd door de holding Pargesa, waar de macht wordt gedeeld door de Frères en de groep Power Corp. of Canada van de zakenfamilie Desmarais.

Die is minstens zo vermogend als de Frères: volgens het Canadese blad Canadian Business werd het vermogen van de familie Desmarais vorig jaar geraamd op 8,4 miljard Canadese dollar (5,7 miljard euro). Daarmee staat ze op de ranglijst van de vermogendste Canadezen op de zevende plaats.

Dat hebben ze deels te danken aan wijlen Paul Desmarais Sr., die begon in de zakenwereld door een vloot bussen in een mijnstadje te erven. Hij nam andere vervoersbedrijven over en bouwde een imperium uit dat ook kranten-, radio- en financiële activiteiten omvatte. Desmarais Sr. was tevens degene die de banden smeedde met Albert Frère.

Fusie

De Desmarais voeren nu een reeks veranderingen door in het Power-imperium. De belangrijkste is dat ze Power Corp. of Canada, de indirecte aandeelhouder van GBL, samensmelten met dochter Power Financial, die net als de andere tak een aparte beursnotering heeft. Power Financial is zoals de naam het zegt actief in financiële dienstverlening, onder meer in Canada en de VS.

De fusie moet het geheel vereenvoudigen, de kosten drukken en meer waarde creëren voor de aandeelhouders. 'De reorganisatie is een natuurlijke stap die onze evolutie weerspiegelt van een gediversifieerde holding tot een die vooral gefocust is op financiële diensten', zegt André Desmarais in een persmededeling.

Derde generatie

Hij en zijn broer Paul Desmarais Jr. zetten bovendien een stap opzij. Ze stoppen als co-CEO's van Power Corp. of Canada, maar blijven wel deel uitmaken van de raad van bestuur, als voorzitter en vicevoorzitter.