Chattende verzekeraar wil Wall Street verleiden

Door het grote beleggerspubliek aan te spreken hoopt de fel gehypete Amerikaanse digitale verzekeraar Lemonade de sector wereldwijd wakker te schudden. Daarbij komt ook België in het vizier.

'To be the world's most loved insurance company' - de meeste geliefde verzekeringsmaatschappij ter wereld worden. De missionstatement die de Amerikaanse digitale verzekeraar Lemonade deze week meegaf in het prospectus voor zijn beursgang is van een tenenkrullende wolligheid. Toch lijkt niemand eraan te twijfelen dat de jonge verzekeraar met gemak de som van 100 miljoen dollar (87 miljoen euro) kan ophalen die hij met de beursgang ambieert.

Posterboy

In slechts enkele jaren werkte Lemonade zich op tot een van de bekendste posterboys van de 'insurtech'-branche. Dat is de wereld van de jonge verzekeraars die inzetten op nieuwe technologische ontwikkelingen en zo de traditionele spelers in de sector het vuur aan de schenen leggen.

De digitale verzekeraar werd vijf jaar geleden opgericht door Daniel Schreiber en Shai Wininger, twee techentrepreneurs die tot dan geen ervaring in de verzekeringssector hadden. Waarom ze uitgerekend voor die niet bepaalde hippe markt kozen? 'Iedereen heeft op een bepaald moment wel ergens een verzekering voor nodig', zegt Schreiber. 'Maar toch wantrouwen een heleboel mensen traditionele verzekeraars.'

Door met een nieuw concept uit te pakken en nagenoeg volledig in te zetten op artificiële intelligentie, chatbots en sterk geautomatiseerde processen zegt Lemonade dat wantrouwen weg te willen nemen. De groep belooft klanten dat ze in 90 seconden een nieuwe verzekering kunnen afsluiten, en in louter 3 seconden een schadedossier kunnen afhandelen.

Goed doel

Tegelijk hanteert Lemonade ook een atypisch businessmodel. Zoals andere spelers gebruikt Lemonade de premies die het ontvangt op zijn inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen om schadeclaims uit te betalen en lopende kosten te dekken. Maar wat daarna overblijft, steekt Lemonade in goede doelen die de klanten zelf kiezen.

3 Seconden Lemonade belooft in 3 seconden een schadedossier kunnen afhandelen.

Met dat aanbod kan Lemonade vooral millennials verleiden, leert het prospectus van de beursgang. Ongeveer 70 procent van de klanten is jonger dan 35. De formule slaat aan. In drie jaar stegen de premie-inkomsten van 9 miljoen dollar in 2017 naar 116 miljoen dollar in 2019. Eind 2019 telde de groep bijna 650.000 klanten, meer dan het dubbele van het jaar voordien.

Door naar de beurs te trekken hoopt Lemonade er nog een pak klanten bij te krijgen. De verzekeraar is nu vooral actief in de VS, maar arriveerde vorig jaar ook in Nederland en Duitsland. Vanuit zijn Europese hoofdkantoor in Amsterdam hoopt Lemonade binnenkort ook tal van andere markten op het continent aan te boren, leert de site van de groep. Daarbij staat ook België op de radar.

Geen winst

Winst maakt Lemonade nog lang niet - vorig jaar dook het bedrijf voor 108 miljoen euro in het rood. Maar dat heeft investeerders tot dusver niet afgeschrikt. Tijdens de laatste grote kapitaalronde vorig jaar, waar grote jongens als Softbank, Google en het Silicon Valley-fonds Sequoia aan deelnamen - werd Lemonade gewaardeerd op ruim 2 miljard dollar.