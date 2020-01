China blijkt grootaandeelhouder bij Euroclear

Peking is al zeker vier jaar aandeelhouder van de Belgische effectenreus, maar hield dat al die tijd stil.

Volgens een overzicht dat Euroclear onlangs op zijn website gaf, heeft het Chinese staatsfonds Safe (State Administration of Foreign Exchange) 4,26 procent van de effectenreus in handen. Daarmee zijn de Chinezen de op vier na grootste aandeelhouder van Euroclear.

Toch bleef het Chinese aandeelhouderschap lang onder de radar. Dat komt onder meer omdat het Chinese staatsfonds niet rechtstreeks in het kapitaal van Euroclear zit, maar via Kuri Atyak Investments, een vehikel dat gevestigd is op de Britse Maagdeneilanden. Het is de Britse zakenkrant Financial Times die de link tussen Kuri Atyak en Peking wist bloot te leggen.

Onmisbare schakel

De grootste aandeelhouders van Euroclear 1. Sicovam Holdings (Frans bewaarhuis): 15,9% 2. Intercontinental Exchange (beursuitbater, VS): 9,9% 3. JPMorgan (bank, VS): 5,7% 4. London Stock Exchange (beursuitbater, VK): 4,9% 5. Kuri Atyak Investment (vehikel Chinese overheid, Maagendeneilanden): 4,3% 6. Société Générale (bank, Frankrijk): 3,9% 7. Euronext (beursuitbater): 3,3% 8. HSBC (bank,VK): 3,3% 9. SEB (bank, Zweden): 3,10% 10. BNP Paribas Fortis (bank, België): 3,1% 11. FPIM (Belgische staat): 2,6%

Euroclear is geen bekende naam bij het grote publiek, maar de groep met hoofdzetel in Brussel geldt wel als een onmisbare schakel in de wereldwijde effectenhandel.

Het bedrijf, met ruim 2.000 werknemers in de hoofdstad, ziet erop toe dat kopers aandelen, obligaties of fondsen ontvangen, terwijl de verkopers van die effecten zeker zijn dat ze hun geld krijgen. In 2018 was Euroclear goed voor 791.000 miljard euro aan transacties en 28.800 miljard euro aan effecten onder beheer.

Euroclear telt niet minder dan 116 aandeelhouders, waaronder grote financiële reuzen zoals JPMorgan, Société Générale, en de beursuitbaters Euronext en ICE. Ook de Belgische overheid is aandeelhouder - het overheidsvehikel FPIM bezit 2,6 procent. BNP Paribas Fortis heeft meer dan 3 procent in handen.

Belgisch consortium

Maar tal van aandeelhouders van Euroclear hebben de voorbije maanden te kennen gegeven dat ze hun belang wilden afbouwen. Normaal ging de raad van bestuur eind vorig jaar beslissen hoe die aandeelhoudersstructuur wordt hertekend - via de verkoop van een blok aandelen of via een beursgang? - maar uiteindelijk werd besloten dat de knoop in 2020 wordt doorgehakt.

Het is ook in het kader van die denkoefening dat Euroclear op zijn website onlangs een overzicht postte van de 20 belangrijkste aandeelhouders.