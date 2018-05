China dopeert winst Ageas

Ageas wint marktaandeel in China en kan daardoor een pak meer winst voorleggen dan analisten hadden verwacht.

Over de eerste drie maanden van het jaar boekte Ageas een nettowinst van 299 miljoen euro met zijn verzekeringsactiviteiten. Dat is 35 procent meer dan wat de groep presteerde in het eerste kwartaal van vorig jaar en beduidend meer dan de 201 miljoen euro waar analisten gemiddeld op hadden gerekend.

Met dank dus aan de Aziatische tak, waar de nettowinst met meer dan 75 miljoen euro de hoogte inschoot tot 123,8 miljoen euro. China, dat via levensverzekeringsdochter China Taiping Life de hoofdmoot uitmaakt van die Aziatische activiteiten, bleek andermaal een opvallende winstmotor.

Nochtans daalden de premie-inkomsten omdat Peking verzekeraars strengere regels oplegde. Sinds begin dit jaar mogen lokale spelers niet langer zogenaamde koopsompolissen aanbieden, waarbij klanten in het begin van het jaar een grote premie betalen. Maar omdat Ageas in tegenstelling tot sommige concurrenten ook andere producten in zijn gamma heeft, bleef de terugval van de premie-inkomsten hier bescheiden. Het verklaart mee waarom China Taiping Life de vijfde grootste verzekeraar van China is geworden, terwijl de groep vorig jaar nog op nummer zes stond.

Storm in België

De Aziatische activiteiten leverden Ageas in het eerste kwartaal bijna evenveel winst op als de Belgische. In ons land, waar Ageas marktleider is via dochter AG Insurance, daalde de nettowinst in de eerste drie maanden van het jaar met 4 procent naar 136,4 miljoen euro.

Ondanks die terugval is ook dat resultaat beter dan verwacht. Door een nieuwjaarsstorm en hevige sneeuwval kreeg de verzekeraar begin dit jaar al een massa schadeclaims te verwerken in België en het VK. Die wogen voor zo'n 40 miljoen euro op de cijfers.

Tak23

Maar dat kon AG Insurance compenseren door fors meer beleggingsverzekeringen aan de man te brengen. Dankzij de populariteit van die zogenaamde Tak23-producten kon de groep 5 procent meer premie-inkomsten binnenhalen in haar tak levensverzekeringen. Ook schadeverzekeringen leverden Ageas heer 6 procent meer premie-inkomsten op.