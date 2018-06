China nationaliseert eigenaar Fidea en Nagelmackers

De Chinese groep Anbang, in ons land eigenaar van Bank Nagelmackers en verzekeraar Fidea, komt in staatshanden. Een fonds van de Chinese overheid krijgt de controle over Anbang.

Anbang Insurance Group en zijn oprichter Wu Xiaohui waren jarenlang niet uit het nieuws te branden. Ze liepen vooral in de kijker door aan de lopende band overnames te doen. Daar waren heel wat bekende activa bij, zoals het iconische hotel Waldorf Astoria in New York. In België legde Anbang de hand op Fidea, een gewezen KBC-dochter, en de tot Bank Nagelmackers omgedoopte Delta Lloyd Bank.

Vorig jaar kwam echter bruusk een einde aan de expansie. Peking trad veel strenger op tegen Anbang en vergelijkbare groepen als Fosun, HNA en Dalian Wanda. De Chinese overheid vreesde immers dat zij afstevenden op financiële ongelukken.

Bij Anbang belandde Wu Xiaohui zelfs in de cel en werd hij veroordeeld wegens fraude. Peking plaatste Anbang in februari bovendien onder curatele, met het doel strategische investeerders aan te trekken. Enkele weken later raakte bekend dat Peking ruim 8 miljard euro pompte in Anbang om de groep te stabiliseren. De injectie heette toen tijdelijk te zijn.

Vrijdag meldde de Chinese toezichthouder voor de verzekeringssector dat Peking meer dan 98 procent van de aandelen van Anbang in handen heeft, berichtte de Britse zakenkrant Financial Times. Het belang wordt aangehouden via het China Insurance Security Fund, een overheidsorgaan dat klanten van verzekeraars bijspringt als ze over de kop gaan.