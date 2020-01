China opent financiële markt voor buitenlandse spelers

Buitenlandse banken en vermogensbeheerders mogen voortaan een dochter oprichten in China en eigenaar blijven van alle aandelen. Dat heeft de Chinese bancaire regulator bekendgemaakt. Tot nu toe moesten buitenlandse banken samenwerken met een Chinese mede-eigenaar om financiële diensten in het land te kunnen aanbieden. De buitenlandse partner mocht hoogstens 49 procent van de aandelen aanhouden.

Die verplichting was een doorn in het oog van de Verenigde Staten. De openstelling van de financiële markt voor buitenlandse concurrentie was een belangrijke eis van president Donald Trump in de onderhandelingen over een handelsakkoord met Peking. Ook Europa dringt al een tijd op een meer open financiële markt in China aan.