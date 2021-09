China verstevigt greep op Ageas

De Chinese groep Fosun heeft haar belang in Ageas opgetrokken tot meer dan 10 procent. In totaal is meer dan 15 procent van de Belgische verzekeringsgroep in Chinese handen.

In een transparantieverklaring meldt Fosun dat het op 23 september een belang van 10,01 procent heeft in Ageas. Daarmee werd de meldingsdrempel van 10 procent overschreden. De vorige transparantiemelding dateert van mei 2019, toen de grens van 5 procent werd overschreden.

10% Fosun Het Chinese conglomeraat Fosun is met 10 procent de grootste aandeelhouder van Ageas.

Uit de melding blijkt dat Fosun maar beperkt aandelen bijkocht: de groep heeft rechtstreeks maar 6 procent. Via de overgenomen Portugese verzekeraar Fidelidade, een concurrent van Ageas op de Portugese markt, houdt de groep nog eens 1,08 procent aan. Daarnaast heeft Fosun ook de controle over 2,94 procent van de Ageas-aandelen via swaps.

Club Med

Het conglomeraat Fosun, dat naast verzekeringen ook farma-activiteiten en Club Med bezit, is met voorsprong de grootste aandeelhouder van Ageas. Voordien gold de Amerikaanse fondsbeheerder BlackRock als de grootste aandeelhouder met een belang van 5,2 procent.

Fosun, gecontroleerd door de 'Chinese Warren Buffett' Guo Guangchang, is niet de enige Chinese aandeelhouder. Ook de verzekeringsreus Ping An heeft een belang van iets boven 5 procent, een restant van het Fortis-verleden, toen Ping An de Belgische groep te hulp schoot met miljarden.

De beweegredenen voor Fosuns participatieverhoging zijn ook voor Ageas onduidelijk. 'We vermoeden dat Fosun gelooft in het potentieel van Ageas', zegt woordvoerder Thomas Vivijs in een reactie.

In 2018 doken geruchten op dat Fosun interesse had in de overname van delen of het geheel van Ageas. De Chinese groep had toen een belang van ruim 3 procent. Bij de Belgische verzekeraar werd toen gezegd dat er daarover geen contacten waren. Fosun heeft sindsdien zijn participatie wel fors opgetrokken.

Logische interesse

Dat Aziatische groepen interesse in Ageas hebben, is niet onlogisch. De Belgische groep heeft ook een aanwezigheid in Portugal en het VK, maar de Aziatische divisie wordt almaar belangrijker. De verkoop van levensverzekeringen in China, via een joint venture met Taiping, is de belangrijkste inkomstenbron voor Ageas en de Aziatische tak is de grootste winstmotor van de groep.

Ageas heeft geen duidelijke referentieaandeelhouders. Het kapitaal zit vooral bij grote internationale institutionele aandeelhouders. Vorig jaar werd Ageas benaderd met een bizar voorwaardelijk overnamebod van Belgische investeerders. Dat werd afgewezen als onrealistisch.