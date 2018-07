Chinese Ageas-jager heeft ook Club Med en Premier League-club in portefeuille

Fosun is een van de conglomeraten die de afgelopen tien jaar in ijltempo omhoogschoten aan het Chinese economische firmament. Een brede waaier aan buitenlandse bedrijven viel aan Fosun ten prooi.

Er zijn weinig sectoren waarin het conglomeraat Fosun niet actief is, maar het blinkt vooral uit in financiële participaties, farma en vastgoed. De sterke man achter Fosun is de flamboyante voorzitter Guo Guangchang, bijgenaamd de Chinese Warren Buffett. De 51-jarige miljardair richtte Fosun in 1992 met vier studiegenoten op als een marktonderzoeksbedrijf, maar al snel diversifieerde het naar vastgoed, gezondheidszorg en zo’n beetje de hele rest van de economie.

Tussen 2010 en 2015 volgde een grote internationale expansie: Fosun kocht de Franse vakantieparkengroep Club Med, een belang van meer dan 5 procent in de Britse reisorganisatie Thomas Cook en een belang van 25 procent in het Canadese theatergezelschap Cirque du Soleil. De investeringsdoelen waren buitengewoon breed: van het Amerikaanse kledingmerk St John tot de Portugese verzekeraar Fidelidade en de Engelse voetbalclub Wolverhampton Wanderers.

Die bedrijven worden via een complexe holdingstructuur aangestuurd door de holding Fosun International Holdings, waar voorzitter Guo Guangchang een belang van 65,5 procent heeft. Twee van de resterende medeoprichters hebben samen de rest in handen.

Het concern leek in december 2015 te bezwijken onder de stormachtige groei toen voorzitter Guangchang plots enkele dagen van de aardbodem verdwenen leek. Algemeen werd aangenomen dat hij was gearresteerd als onderdeel van een grote anticorruptiecampagne van de Chinese president Xi Jinping. Maar na vier dagen dook Guangchang weer op alsof er niets gebeurd was.