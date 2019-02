Chinese beursbesognes knagen aan Ageas' resultaten

De verzekeraar Ageas wist vorig jaar zijn premie-inkomsten op te krikken en meer orde op zaken te stellen in zijn moeilijke Britse markt. Dat volstond niet om de hevige schommelingen op de Aziatische beurzen te counteren, maar Ageas beknibbelt niet op zijn dividend.

Negen procent meer premie-inkomsten en een stijgende groep agenten om de verkoop van levensverzekeringen verder aan te zwengelen en zo de impact van de strengere regelgeving op te vangen. Op commercieel vlak leek het Ageas vorig jaar behoorlijk voor de wind te gaan in China. Alleen vertaalt de goede operationele gang van zaken zich niet meteen in een hogere verzekeringswinst, leren de jaarcijfers die de groep woensdag heeft gepubliceerd.

Waardeverminderingen

2,20 Dividend Ageas stelt een brutodividend van 2,20 euro per aandeel in het vooruitzicht.

Door de aanhoudende malaise op de Aziatische beurzen ziet Ageas zich gedwongen om flink wat waardeverminderingen te boeken op zijn investeringsportefeuille en dat knaagt aan de resultaten. Dat was al het geval in het derde kwartaal, en in de laatste drie maanden van vorig jaar is de situatie niet veranderd.

Ageas’ verzekeringswinst – de winst die de groep puurt uit haar kernactiviteiten en de belangrijkste leidraad voor beleggers - in het vierde kwartaal met 52 procent tot 132,9 miljoen euro, net onder de 138 miljoen euro die analisten naar voren hadden geschoven. Over heel 2018 daalde die verzekeringswinst met 17 procent tot 796,9 miljoen euro.

Stijgende premie-inkomsten

Maar operationeel presteerde de groep beter dan die cijfers doen uitschijnen, benadrukt Ageas. In de tak levensverzekeringen gingen niet alleen in China de premie-inkomsten hoger. Ook in België was er een stijging van de verkoop van zowel tak21- als tak23-beleggingsproducten. Alleen vertaalt zich dat niet in een hogere nettowinst.

Door de Chinese beursbesognes en het feit dat er in België minder meerwaarden dan normaal werden gepuurd uit de verkoop van vastgoed, daalde de nettowinst in deze divisie met 18 procent naar 508 miljoen euro. Over het vierde kwartaal deed Ageas het hier ook minder dan analisten hadden verwacht.

Beterschap in het VK

De schadeverzekeringstak zag haar winst met 14 procent slinken tot 289 miljoen euro, terwijl de premie-inkomsten hier met 4 procent daalden. Die daling is te wijten aan het VK, want in de Belgische en Aziatische schadeverzekeringtak gingen de inkomsten de hoogte in.

Ageas probeert al enige tijd orde op zaken te stellen in het VK, waar het vooral actief is als schadeverzekeraar. Begin dit jaar nog kondigde de groep aan dat het enkele call centres zou herstructureren. Vorig jaar werd ook een aantal weinig lucratieve samenwerkingen met lokale partners stopgezet, wat zich vertaalde in 11 procent minder premie-inkomsten. Maar de grotere nadruk op efficiëntie in het VK werpt hoedanook zijn vruchten af: Ageas boekte in 2018 een nettowinst van 86,7 miljoen euro in het VK, terwijl dat een jaar eerder nog 29 miljoen euro was.

Hoger dividend

Ageas maakt in zijn rapportering steevast een onderscheid tussen zijn verzekeringswinst en de nettowinst op groepsniveau. Dat laatstgenoemde cijfer kan enorm schommelen door een aantal financiële producten die gelinkt zijn aan het Fortis-verleden van de groep en die Ageas moet blijven torsen op zijn balans. In 2018 kwam die nettowinst uit op 809 miljoen euro, terwijl dat een jaar eerder 623 miljoen euro was.