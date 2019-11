Chinese levensverzekeringen zorgen voor winstsprong bij Ageas

Verzekeraar Ageas heeft in de eerste negen maanden van het jaar een groepswinst van 877 miljoen euro neergezet. Dat is een derde meer dan vorig jaar en boven de gemiddelde analistenverwachting van 865 miljoen euro.

De winstgroei is voor een groot stuk te danken aan de sterke groei van de levensverzekeringsactiviteiten in Azië, waar Ageas joint-ventures heeft in China, India, Vietnam, Maleisië en Thailand. De premie-inkomsten stegen met 19 procent in het derde kwartaal.