Chinese superapp Alipay strijkt neer in Luxemburg

De Europese banken krijgen er mogelijk een stevige concurrent bij in de strijd om het betaalverkeer. De Chinese betaaldienst Alipay, ontstaan uit de e-commercereus Alibaba, krijgt via een Luxemburgse licentie toegang tot de eurozone.

De Luxemburgse minister van Financiën Pierre Gramegna kondigde tijdens een bezoek aan Hongkong aan dat Ant Financial, het bedrijf achter de online betaaldienst Alipay, een Luxemburgse licentie krijgt voor elektronisch betaalverkeer. Daarmee krijgt Alipay een paspoort om ook elders in de eurozone zijn diensten aan te bieden.

Alipay is geëvolueerd van een digitale portemonnee naar een alles-in-een app. Gebruikers kunnen via de app ook een taxi of een hotel boeken, hun energiefactuur betalen of beleggingen doen. De betaaloplossing wordt intussen aanvaard in winkels in veertig landen wereldwijd.

Alipay domineert met rivaal WeChat Pay de Chinese markt voor mobiele betalingen en zegt wereldwijd meer dan 1 miljard gebruikers te tellen.

De intrede van de Chinese reus wordt in Europese bankierskringen met argusogen gevolgd. Het is volgens sommige experts een kwestie van tijd vooraleer Alipay zich ook op de Europese consument gaat richten. Rita Liu, de topvrouw van Alipay Europa, verklaarde vorige zomer evenwel dat Alipay alleen geïnteresseerd is om de miljoenen Chinese toeristen in Europa te bedienen.

Voetbal

Het staat in elk geval vast dat Alipay zichtbaarder zal worden in Europa. Ant Financial sloot recentelijk een sponsordeal met de voetbalbond UEFA voor de EK-tornooien van 2020 en 2024.

Banken als KBC en Belfius nemen het zekere voor het onzekere en voegen snel een resem niet-bancaire diensten aan hun app toe, om de Chinese reuzen Alipay en WeChat te snel af te zijn.

Volgens Gramegna zal de aanwezigheid van Alipay 'Luxemburg consolideren als belangrijke Europese hub voor fintech en e-commerce en de banden tussen Europa en China versterken'.