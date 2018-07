'Chinezen overwegen bod op Ageas'

Het Chinese conglomeraat Fosun bekijkt een bod op de Belgische verzekeringsgroep Ageas. Dat schrijft het persagentschap Bloomberg.

Bloomberg beroept zich op anonieme bronnen die vertrouwd zijn met het dossier. Een woordvoerder van Ageas wenst niet te reageren op 'marktgeruchten'.

Fosun, een gediversifieerde investeringsmaatschappij met hoofdzetel in Sjanghai, heeft al een belang van iets meer dan 3 procent in Ageas.

Volgens Bloomberg polst Fosun adviseurs voor een potentiële gehele of gedeeltelijke overname van Ageas. Daarbij zou het Chinese bedrijf ook kijken naar de optie om een partner te betrekken bij de deal, en om Ageas op te splitsen.

Een bron aan de top van Ageas zegt van niets te weten. 'Er is de laatste tijd geen enkele brief, telefoon, mail of wat dan ook binnengekomen van Fosun', zegt de bron. Fosun heeft overigens sinds de instap in het kapitaal van Ageas medio 2017 niet in zijn kaarten laten kijken over zijn plannen, vervolgt de bron. 'Ze hebben nog nooit contact gehad met Ageas.'

De beurswaarde van Ageas bedraagt 9,1 miljard euro tegen de slotkoers van dinsdag.

Aziatische link

Ageas, in 2009 ontstaan uit de ruïnes van de Fortis-groep, heeft geen referentieaandeelhouder. De belangrijkste aandeelhouders zijn institutionele beleggers als Schroders, Blackrock en het Noorse staatsoliefonds.

Sinds 2007, net voor de val van Fortis, stapte ook de Chinese verzekeringsgroep Ping An in het kapitaal. Die bezit nog altijd een participatie van 5,17 procent en is daarmee de grootste individuele aandeelhouder.

Ageas heeft een sterke Aziatische link. De laatste twee letters van de bedrijfsnaam staan voor 'Asia'. De groep verkoopt verzekeringen in China, Maleisië, India, Thailand, de Filipijnen, Laos, Cambodia, Singapore en Vietnam. In 2017 puurde Ageas ruim 19 miljard dollar aan premie-inkomsten uit de regio, goed voor een nettowinst van 269 miljoen euro.

Club Med

Fosun is al enkele jaren erg actief op overnamepad in de VS en Europa. De holding, die noteert op de beurs van Hong Kong, bezit in Portugal het verzekeringsbedrijf Fidelidade, de grootste verzekeraar van het land, en de bank Millennium BCP.