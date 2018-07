'Chinezen zetten Fidea in de etalage'

Het verkoopproces zou na de zomer in gang gezet worden.

Het Chinese Anbang Insurance bekijkt de verkoop van zijn Belgische dochter Fidea. Dat schrijft het persagentschap Bloomberg. Anbang is zakenbanken aan het rekruteren om de verkoop in goede banen te leiden. Na de zomer zou het verkoopproces in gang gezet worden.

Fidea, dat 350 werknemers telt, kwam in het voorjaar van 2015 in handen van Anbang. Dat telde 369 miljoen euro neer voor de Belgische verzekeraar. Maar Anbang, dat in ons land ook de eigenaar van Bank Nagelmackers is, kwam door een ongebreidelde expansiedrang in de problemen en werd onder curatele geplaatst. De Chinese overheid pompte vervolgens 61 miljard yuan (een kleine 8 miljard euro) in het bedrijf, waarna het officieel werd genationaliseerd. De verkoop van Fidea zou de eerste stap zijn in de ontmanteling van het wereldwijde Anbang-imperium.

Kerncijfers Fidea (2017) Geïncasseerde premies (omzet): 312,5 miljoen euro Niet-Leven: 205 miljoen

Leven: 107 miljoen Nettowinst: 16,4 miljoen euro Financiële robuustheid (Solvency II-ratio): 165 procent Schadeclaims/geïnde premies (combined ratio): 88,5 procent Aantal medewerkers: 336 CEO: Edwin Schellens

Anbang ging in 2004 van start als een kleine autoverzekeraar maar onder invloed van topman Wu Xiaohui, die dit jaar wegens corruptie tot 18 jaar cel werd veroordeeld, ging het bedrijf buiten China shoppen. Het belandde tijdens die shoppingtrip in ons land en in Nederland, waar het de verzekeraar Vivat opslokte. In de Verenigde Staten heeft Anbang onder meer het iconische New Yorkse hotel Waldorf Astoria in zijn portefeuille.

'Te klein'

Een bron bij Fidea zegt niet op de hoogte te zijn van de plannen van Anbang. Hij noemt het eerder onwaarschijnlijk dat de groep onderdelen afstoot die tot de kernactiviteiten behoren. 'Maar daar staat tegenover dat Fidea en Bank Nagelmackers eigenlijk te klein zijn om in de huidige omgeving erg rendabel te worden. Ze kunnen niet groter worden door overnames omdat de aandeelhouder beperkt is in zijn mogelijkheden. Zelfs als je overnames wil doorvoeren, kan dat niet', klinkt het.

Tim Rooney, de CEO van Anbang Belgium Holding, de koepel boven Fidea en Nagelmackers, noemt het bericht van Bloomberg 'louter speculatie'. 'De groep heeft geen beslissing genomen om activa in België van de hand te doen. De informatie die ik uit Peking krijg, is dat Anbang totaal toegewijd blijft aan de Belgische markt en aan Fidea en Nagelmackers. De groep is wel constant haar activa aan het evalueren, zowel in China als in het buitenland. Maar dat is de normale gang van zaken.'