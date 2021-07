Colruyts stoppen miljoenen in Indiaas voedingsfonds

De holding Korys van de familie Colruyt is een van de kerninvesteerders van het Incofin India Progress Fund. Het fonds van de Antwerpse impactinvesteerder Incofin begint met meer dan 50 miljoen euro.

Zorgen dat boeren en ondernemers op het Indiase platteland toegang hebben tot kapitaal en zo de landbouw- en voedingssector moderniseren. Dat is de impact die Belgische microkredietenspecialist Incofin wil hebben me zijn India Progress Fund. Donderdag werd de eerste investeringsronde afgesloten, goed voor 60 miljoen dollar (50,9 miljoen euro).

De holding Korys van de families achter de retailer Colruyt Goup is een van de belangrijke investeerders in het nieuwe fonds. De Colruyts zijn al jaren actief in India: de retailer startte er in 2007 een IT-dochter op die nu ruim 500 werknemers telt en Korys investeerde er eerder in Sanchore, een windpark van 20 windturbines. Behalve Korys leveren ook de Belgische investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO), het Fonds Manickam (Koning Boudewijnstichting), een aantal vermogende families en het Franse Proparco en het Britse CDC kapitaal. In een tweede fase wil het fonds opschalen naar 70 miljoen euro.

Er is geen ander opkomend land dat zoveel potentieel biedt om op grote schaal impact te realiseren in combinatie met een goede kans op financieel rendement. Loïc De Cannière

Het is de eerste keer dat Incofin Invstment Management, dat meer dan 1 miljard euro aan activa beheert, voor één land een apart fonds opricht. Incofin verwacht er een groot verschil te kunnen maken en het leven van heel wat boeren en ondernemers te verbeteren. 'Er is geen ander opkomend land dat zoveel potentieel biedt om op grote schaal impact te realiseren in combinatie met een goede kans op financieel rendement', zegt oprichter en voorzitter Loïc De Cannière.

Modernisering

India is een van de belangrijkste landbouwlanden ter wereld, maar tal van veelbelovende landbouwbedrijven mislukken er door een gebrek aan financiering. Met het fonds wil Incofin daar verandering in brengen, zodat de sector met vele kleine bedrijven gemoderniseerd kan worden en de productiviteit hoger kan.

Het fonds mikt op investeringen in private equity in de landbouw- en voedselketen en in financiële dienstverlening. Het gaat vooral om het verstrekken van microkredieten, kleine leningen van soms enkele honderden euro's waarmee ondernemers kunnen opstarten of hun zaak uitbouwen. Heel wat Indiërs hebben geen toegang tot financiële basisdiensten en ook microfinanciering mikt vooral op de grotere steden. Ook private equity investeerders richten zich vooral op bedrijven in stedelijke regio's.

Incofin heeft al meer dan tien jaar ervaring in India met drie fondsen die zich richten op microkredieten of de landbouwsector. Het Antwerpse bedrijf kan er rekenen op een ervaren team in Chennai en New Delhi. Incofin stopte er al ruim 50 miljoen dollar in verschillende bedrijven.

Zo investeerde Incofin eerder in een app van het bedrijf SLCM die boeren of handelaren helpt met kwaliteitscontrole. Wie via de smartphone een foto van een graankorrel maakt, krijgt meteen een betrouwbare kwaliteitsanalyse die bijna even nauwkeurig is al een labotest. De technologie kan ook ingezet worden voor rijst en verschillende soorten bonen.