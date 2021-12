'Consortium reanimeert interesse voor bod op Ageas'

Een groep investeerders, met onder meer Agfa-bestuurder Mark Pensaert, bekijkt de mogelijkheid om een tweede poging te wagen om Ageas over te nemen. Dat schrijft Bloomberg.

De investeerders, verzameld onder de werknaam BE Group, legde eind vorig jaar al eens een overnamevoorstel op tafel bij Ageas. De raad van bestuur beschouwde het bod evenwel als onrealistisch en besloot er verder niet op in te gaan.

Een groep investeerders, verzameld onder de werknaam BE Group, bekijkt de mogelijkheid om een tweede poging te wagen om Ageas over te nemen.

BE Group legde eind vorig jaar al eens een overnamevoorstel op tafel bij Ageas. De raad van bestuur beschouwde het bod evenwel als onrealistisch en besloot er verder niet op in te gaan.

Er zouden gesprekken lopen met banken om de financiering van een eventuele deal te bekijken.

Volgens persagentschap Bloomberg heeft het consortium van investeerders de interesse in Ageas gereanimeerd. Er zouden gesprekken lopen met banken om de financiering van een eventuele deal te bespreken, maar het is nog niet duidelijk of het daadwerkelijk tot een bod zal komen.

Ageas heeft een beurswaarde van bijna 9 miljard euro. Het aandeel is met 7 procent koerswinst zeker geen hoogvlieger geweest dit jaar. Ageas is de moedermaatschappij boven AG Insurance, de nummer één in de verzekeringsmarkt in België. Het heeft bovendien een présence in de Aziatische markt.

Chinese aandeelhouders

Sinds Ageas verlost is van de Fortis-molensteen is Ageas een aantrekkelijke prooi geworden voor potentiële kopers. Bovendien is het aandeelhouderschap van de verzekeraar versnipperd. Het Chinese conglomeraat Fosun is de grootste aandeelhouder en heeft meer dan 10 procent van de aandelen in ganden. Het eveneens Chinese Ping An, en de investeringsmaatschappij Blackrock, hebben elk iets meer dan 5 procent.

De Belg Mark Pensaert, deel van het team bij PE Group, is bestuurder bij Rabobank en Agfa-Gevaert.

Tot het team van BE Group behoren onder meer Mark Pensaert en Alexandre Kartalis. Pensaert was in een vorig leven financieel directeur van Carestel. Sinds hij bij de cateraar vertrok, was hij actief als dealmaker bij de zakenbanken Lazard en Leonardo, waar de familie Frère een van de referentieaandeelhouders was. Pensaert is intussen ook bestuurder bij Rabobank en Agfa-Gevaert.