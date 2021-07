Corona Direct lanceert motorverzekering per kilometer

Na de kilometerverzekering voor auto’s lanceert Corona Direct de formule ook voor moto’s. Vooral motorrijders die minder dan 5.000 km per jaar rijden, zijn gebaat bij een kilometerverzekering.

De nieuwe kilometerverzekering van Corona Direct voor motorrijders is een primeur voor de Belgische markt. De premie wordt berekend op basis van het aantal afgelegde kilometers per jaar. De verzekerde betaalt dus niet als de motor een tijdje stilstaat.

‘De motorverzekering per kilometer komt in drie formules: burgerlijke aansprakelijkheid, kleine en full omnium’, zegt Els Blaton, de CEO van Corona Direct Verzekeringen. De burgerlijke aansprakelijkheid is de verplichte wettelijk minimumverzekering. Een kleine omnium verzekert schade aan uw moto waar u zelf niets kan aan doen, zoals door storm, hagel of sneeuw. Met een full omnium is alle schade verzekerd, ook als u zelf in de fout gaat.

‘We spelen ook in op de toenemende populariteit van elektrische motoren en verzekeren die voortaan ook’, zegt Blaton.

Tot 5.000 kilometer

Corona Direct berekende dat motorrijders die minder dan 5.000 km per jaar rijden, gebaat zijn bij een motorverzekering per kilometer. Hoeveel goedkoper de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt, hangt af van het exacte profiel van de bestuurder, de motor en de huidige verzekering. ‘We stellen dat je tot 50 procent goedkoper af kan zijn als je minder dan 3.000 kilometer rijdt en tot 30 procent als je minder dan 5.000 kilometer rijdt’, zegt Blaton.

Dat kan goed nieuws zijn voor een groot deel van de motorrijders. Volgens de sectorfederatie Febiac legt de Belgische motorrijder gemiddeld 2.400 km per jaar af. Uit een onderzoek dat Corona Direct door iVOX liet uitvoeren blijkt dat meer dan 4 op de 10 motorrijders niet aan 1.000 km per jaar komen. De meesten rijden in het weekend (43%), tijdens vakanties (24%) of als het mooi weer is (23%). Slechts een motorrijder op de vijf gebruikt de motor de hele week door en maar 10 procent rijdt er het hele jaar mee.

Per kilometer

Bij de motorverzekering per kilometer schat u vooraf hoeveel kilometer u in een jaar zal rijden. Op basis daarvan wordt uw premie berekend. Een deel van die premie is vast, een ander deel is variabel in functie van het aantal kilometers.