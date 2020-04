Credendo houdt exportmotor aan de praat

In ruil voor een premie neemt de verzekeraar Credendo dus een deel van het risico op zich. Zo kunnen banken toch voldoende kredieten toekennen aan exportbedrijven en kunnen ze tegelijk bepaalde risico's verminderen. 'We willen de bedrijven steunen en zorgen dat er geen rem op de export staat', zegt Jijakli.

De regeling is enkel beschikbaar voor Belgische bedrijven die minstens 30 procent van hun omzet uit export halen en is beperkt tot 10 miljoen euro per dossier. 'Maar we gaan geen vuilnisbak voor slechte dossiers spelen', benadrukt Jijakli. 'Er zijn duidelijke voorwaarden. Alleen bedrijven die voor de crisis gezond waren, komen in aanmerking'.