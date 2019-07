Crelan in polepositie voor overname AXA Bank

Vakbonden

De bonden nemen het niet dat ze in het ongewisse worden gelaten over het lot van de bank. Ze sluiten nieuwe acties niet uit. ‘We hebben al in alle mogelijke organen en op alle mogelijke niveaus getracht informatie te krijgen. Maar de directie blijft de berichten afdoen als speculatie en fake news’, vertolkt BBTK-hoofdafgevaardigde Frank Leys het ongenoegen. Ook de bonden wijzen op de goede positie van Crelan, met de informatie dat de top van de bank al naar de AXA-directie in Parijs trok voor overleg.

Voor AXA Bank circuleert een overnamebedrag van 500 tot 800 miljoen euro. Crelan kan door de deal zowat verdubbelen in omvang en het nummer vijf op de Belgische bankenmarkt, Argenta, voorbijsteken. Voor AXA is Crelan een interessante bieder omdat de groep via Crelan haar marktleiderschap in schadeverzekeringen in België kan versterken. Nu gaat Crelan daarvoor nog in zee met onder meer Fidea, maar dat contract kan naar AXA gaan nu Fidea in de handen van het Zwitserse Baloise is gevallen.