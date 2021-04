Cryptobeleggen, de nieuwe volkssport

Bitcoins en andere cryptomunten leken tot kort het speelterrein van believers, maar na de nieuwste hausse breken ze nu door bij het brede beleggerspubliek. ‘Natuurlijk is dit een zeepbel. Zolang ik er geld aan verdien, is dat toch geen probleem?’

Dieter* kan zich wel voor het hoofd slaan. De 24-jarige student handelswetenschappen verdiept zich al een tijdje in de wereld van de bitcoin en ander digitaal geld. ‘Op aanraden van vrienden stak ik in september 4.000 à 5.000 euro in de cryptomunten neo, bancor en bandprotocol. Maar de dogecoin, daar had ik nooit naar gekeken. Daar heb ik nu wel spijt van.’

Begrijpelijk, we bellen Dieter net wanneer de dogecoin is uitgegroeid tot hét beleggersverhaal van de week. Een verhaal met een mollige hond in de hoofdrol. Een Japanse Shiba Inu, om precies te zijn. Dat is de mascotte van de dogecoin, een virtuele munt die aanvankelijk was bedoeld als parodie op de bitcoin, maar die deze week door het dak ging na een heuse internethype.

De essentie Achter de recente koersexplosie van de dogecoin, een parodiemunt, schuilt een hausse van veel andere cryptomunten.

Virtuele munten waren lang het speelterrein van de echte believers. Maar sinds institutionele investeerders er vorig jaar in stapten, stoppen ook meer kleine beleggers er hun geld in.

Dat is niet zonder risico, want het gevaar op fraude is groot en de koersen van virtuele munten - die geen onderliggende waarde hebben - zijn bijzonder volatiel.

De trend is wel goed nieuws voor de handelsplatformen waar die cryptocoins worden verhandeld. Die draaien vaak honderden miljoenen euro's handelsvolume.

Onder meer dankzij promopraat van de onvermijdelijke Elon Musk was de dogecoin al bezig aan een stevige opmars. De apotheose volgde deze week. Op fora zoals Reddit vuurden fans elkaar aan om de munt op ‘Doge Day’- afgelopen dinsdag - over 1 dollar te tillen. Dat lijkt niet veel, maar de dogecoin schommelde amper een week eerder rond 9 dollarcent. De magische barrière van 1 dollar werd niet doorbroken, maar door alle heisa overtrof de marktwaarde van de dogecoin wel die van de autobouwer Ford. Niet slecht voor een afgezaagde internetgrap.

Mainstreammunten

De bitcoin en andere virtuele munten leken lange tijd vooral iets voor echte believers. Maar sinds de digitale munt eind vorig jaar aan een comeback begon, worden de bitcoin en andere cryptomunten almaar meer gemeengoed bij een breed publiek.

Nochtans was Dieter vorig jaar nog veeleer een aandelenbelegger. ‘Toen de beurzen bij het begin van de pandemie crashten, ben ik in aandelen gestapt. Ik haalde toen een rendement van 50 procent. Niet slecht, tot ik hoorde over de rendementen van enkele kennissen op een aantal virtuele munten. Zo ben ik er ook ingerold.'

Ik was trots op de winsten die ik vorig jaar kon behalen dankzij de rally van de aandelenbeurzen. Tot ik zag wat mijn vrienden verdienden met cryptomunten. Dieter 24-jarige student Handelswetenschappen

Zijn oorspronkelijke inzet is bijna verdubbeld, zegt Dieter. Maar voorlopig denkt hij er niet aan een deel van die winst veilig te stellen. ‘Tja, je wordt er wat hebberig van. Ik zou ook liegen als ik zeg dat ik dit doe omdat ik geloof in de technologie die achter die munten zit. In blockchaintechnologie of in de bitcoin zie ik wel nog potentieel, maar veel van die andere munten hebben geen onderliggende waarde. Het is vaak een zeepbel, maar zolang ik er geld aan verdien, is dat toch geen probleem? Wat is het verschil met een overgewaardeerd aandeel als Tesla? ’

20 procent Volgens een recent onderzoek van ING België overweegt ongeveer een vijfde van de Belgische beleggers een investering in bitcoin of een andere cryptomunt.

Een recente enquête van ING België bevestigt de toenemende aantrekkingskracht van cryptomunten. Bijna twee jaar geleden luidde het nog dat de meeste Belgen daar hun neus ophaalden. Nu zegt een vijfde van de Belgische beleggers een investering in cryptomunten te overwegen, ook al zegt liefst 62 procent van hen dat het om een ‘gigantische zeepbel’ gaat.

Uitstekend nieuws voor handelsplatformen in bitcoin en andere crypto’s, natuurlijk. ‘Vorig jaar werden voor 180 miljoen euro transacties uitgevoerd op ons platform’, zegt Marc Toledo, de financieel directeur van het Belgische Bit4You. ‘Dit jaar zaten we al na twee maanden aan dat bedrag.'

Populaire platformen zoals Bit4You en Litebit zagen hun handelsvolumes dit jaar oplopen tot honderden miljoenen.

'Dat grote institutionele investeerders vorig jaar volop in bitcoin gingen investeren, maakte echt het verschil', stelt Olivier Van Duijn van Litebit, een Nederlandse cryptobeurs die ook in ons land actief is. 'Dat heeft kleine beleggers vertrouwen gegeven. Volgens Van Duijn lopen de handelsvolumes tegenwoordig op tot 'honderden miljoenen'. Het gros van de beleggers zijn mannen. 'De groep tussen 20 en 30 zijn de actiefste traders', zegt de Litebit-baas. 'Oudere investeerders besteden het meest en zullen langer posities aanhouden.'

Kwijt is kwijt

Beleggen in crypto is sowieso al niet voor hartlijders - dat maakte de crash van vrijdag nog eens duidelijk. Bovendien is het risico op fraude bijzonder groot. Criminelen probeerden lang geld te ontfutselen door nepmunten te lanceren. 'Maar nu krijgen we vooral meldingen over de handelsplatformen die dit soort beleggingen aanbieden', zegt Mathieu Saudoyer, woordvoerder van de financieeltoezichthouder FSMA.

18 miljoen verlies Volgens de financieeltoezichthouder FSMA leden beleggers tussen mei 2019 en juni 2020 18 miljoen euro verlies door frauduleuze cryptobeurzen. Maar de werkelijke schade zou nog groter zijn.

'Vorig jaar kregen we 474 klachten en vragen. Na onderzoek bleken die cryptobeurzen telkens nep te zijn. Tussen mei 2019 en juni 2020 waren de slachtoffers die zich bij ons meldden 18 miljoen euro kwijt. Het werkelijke verlies ligt hoger, want niet elke gedupeerde contacteert de FSMA.' Omdat de markt voor virtuele munten niet gereguleerd is, kunnen gedupeerde beleggers dat geld niet recupereren. Kwijt is kwijt.

Nieuwe autobanden

Als we een rustige nachtshift hebben, zitten we soms te supporteren voor de koersen op de Aziatische markten. Karel Politieman

Politieman Karel ging nog maar een maand geleden overstag. ‘Ik had gezien dat een collega in vechain was gestapt, een digitale munt gelinkt aan een Chinees blockchainbedrijf dat samenwerkt met onder meer de autobouwer BMW. Ik investeerde 700 euro toen die munt nog 9 dollarcent waard was. Intussen is dat al 20 cent en de verwachting is dat die stierenmarkt tot deze zomer aanhoudt. Ik ben totaal geen ervaren belegger, klassieke beursplatformen zijn ook veel minder toegankelijk. Ik probeer me te informeren via infokanalen, op YouTube bijvoorbeeld. Al besef ik dat je voorzichtig moet zijn met wat daar wordt verteld. Ik zie dit vooral als een hobby, een manier om een extraatje bij te verdienen’

‘Tijdens een rustige nachtshift zitten we soms te supporteren voor de koersen op de Aziatische markten', vult collega Ludwig aan. ‘Vroeger hadden sommigen hier PlayStation als hobby, nu is het dit. Natuurlijk is het een soort gokken. Ik wil er zeker ook niet veel geld in steken. Maar toen ik eerder deze maand mijn vakbondspremie ontving, dacht ik: waarom niet? Een spaarboekje levert toch niets op. Als ik tegen deze zomer geld genoeg heb verdiend voor nieuwe autobanden, ben ik tevreden.’