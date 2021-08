Cryptobeurs Binance haalt ex-speurder in huis om juridisch orde op zaken te zetten

De afgelopen maanden had Binance de ene aanvaring na de andere met financiële regelgevers. Niet alleen het Duitse BaFin, maar ook het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Britse financiële waakhond hadden onderzoeken en aanmaningen klaar. Ze vinden dat Binance te weinig stappen onderneemt om witwaspraktijken, belastingontduiking of andere illegale transacties tegen te gaan.

Binance, dat opgericht werd op de Kaaimaneilanden en niet over een formeel hoofdkantoor beschikt, wil komaf maken met die juridische mallemolen. Vorige maand beklemtoonde topman Changpeng Zhao dat hij de banden met de financiële waakhonden wil aanhalen en in verschillende landen kantoren zal vestigen.

Misdaadgeld

Er wacht hem geen simpele taak. De grootste cryptobeurs ter wereld moet zich steeds meer schikken naar de lokale wetgeving van de landen waarin ze actief is. 'De tijd dat Binance een wereldwijde beurs kon zijn met dezelfde regels - in de praktijk weinig - voor iedereen is voorbij. Die tendens zie ik al langer en is de reden waarom ik mijn klanten al enige tijd waarschuw voor Binance', stelde Thomas Spaas, een advocaat die bitcoininvesteerders fiscaal bijstaat, eerder in De Tijd.