‘Cryptohype kan internet lamleggen'

Inefficiënt, energieverslindend en een potentiële bedreiging voor het internet. De Bank voor Internationale Betalingen (BIB), ’s werelds centrale bankier, heeft geen goed woord over voor virtuele munten als de bitcoin.

Bitcoinbelievers die hopen dat we weldra enkel met virtuele munten betalen, laten die droom het best varen, suggereert de BIB in haar jaarverslag.

Dat komt niet zozeer doordat virtuele munten bijzonder volatiel zijn, de bitcoin noteert vandaag meer dan 65 procent onder zijn piek van december vorig jaar. Virtuele munten zijn in hun huidige vorm totaal ongeschikt om op wereldwijde schaal te worden gebruikt, klinkt het.

Gedecentraliseerd

Het probleem zit hem volgens de BIB in de technologie die achter de bitcoin en andere cryptocurrency’s schuilgaat. In een klassiek betaalsysteem wordt alles in goede banen geleid door één centrale partij. Dat kan een bank of betaalspecialist zijn die toeziet op alle transacties en die moet verzekeren dat alles eerlijk verloopt.

Voor virtuele munten werkt dat helemaal anders. Daar houdt niet één alziend oog alles in de gaten, maar moet elke transactie op een netwerk eerst gecontroleerd en goedgekeurd worden door iedereen die erop is aangesloten. Zo’n gedecentraliseerd netwerk maakt frauderen een pak minder evident, zeggen de voorstanders.

De zoektocht naar een gedecentraliseerd betaalsysteem draaide uit op een ecologische ramp. Bank voor Internationale Betalingen

Maar volgens ’s werelds centraal bankier werkt dat enkel op kleine schaal. Gedecentraliseerde systemen waarop alle transacties worden bijgehouden, zijn nog steeds bijzonder fragiel, luidt het. Als iets foutloopt, verliezen mensen er in een mum van tijd vertrouwen in. En vertrouwen is net een van de basisvoorwaarden voor een goed betaalmiddel, zegt de BIB.

Internet

Volgens het instituut uit Basel laat de technologie achter de virtuele munten momenteel niet toe daar op grote schaal transacties mee te doen. Iedereen die op een gedecentraliseerd netwerk is aangesloten moet alle transacties die ooit werden gedaan downloaden en verifiëren, leggen de onderzoekers uit. Als ze alle transacties verwerken die vandaag via een traditioneel systeem verlopen, zouden ze snel over te weinig computerkracht en opslagcapaciteit beschikken.

In enkele dagen zou hun virtuele boekhouding meer data in beslag nemen dat een doorsnee smartphone. Enkele weken later zou ook een pc niet langer volstaan en binnen een maand zouden meerdere servers ontoereikend zijn.De BIB ziet in theorie nog een fundamenteler risico: als miljoenen deelnemers op zo’n gedecentraliseerde netwerken de hele tijd gigantische hoeveelheden data met elkaar moeten uitwisselen, dreigt het internet compleet geblokkeerd te raken.

Alsof dat nog niet volstaat, heeft de hype rond virtuele munten ook zware gevolgen voor het milieu, zegt de BIB. De productie van bitcoins, ‘minen’ in het jargon, vergt enorm veel energie. Wereldwijd verbruiken ‘miners’ nu al evenveel elektriciteit om bitcoins te creëren dan een land als Zwitserland. ‘Simpel gezegd: de zoektocht naar een gedecentraliseerd betaalsysteem is op een ecologische ramp uitgedraaid’, besluit de BIB.

Blockchain

Voor de blockchain, de technologie waarop de bitcoin en andere virtuele munten draaien, is de Bank voor Internationale Betalingen minder kritisch, omdat die ook voor ander toepassingen kan worden ingezet. Omdat je via blockchain ook data nagenoeg automatisch kan verifiëren en bijhouden in een netwerk, kan de technologie van pas komen om bepaalde transacties efficiënter en met minder papierwerk te laten verlopen. Al zegt de BIB daar in een adem bij dat er nog veel onderzoek nodig is om na te gaan wat wel en wat niet mogelijk is met de technologie.