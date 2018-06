Cryptomarkten kleuren rood

Een Amerikaanse toezichthouder vroeg data over Bitcointransacties aan de cryptobeurzen. Op hetzelfde moment onderzoekt een klein Koreaans platform of hackers in hun software zijn binnengebroken.

De Bitcoin zakte tussen zondag- en maandagochtend ruim 10 procent tegenover de dollar, tot bijna 6.600 dollar. Dat gebeurde na nieuwsberichten over de Amerikaanse Commodities Futures Trading Commission (CFTC), die de ontkiemende futureshandel gekoppeld aan cryptomunten in de gaten houdt.

Die futureshandel begon in december, en staat grote investeerders toe om in te zetten op een stijging of een daling van de koersen, zonder buiten de lijntjes van hun wettelijk kader te kleuren. Het grote idee was dat dit de zou helpen om de prijs van bicoin en andere virutele munten uit de obscuriteit te trekken. De reputatie van cryptomunten kon alvast een duwtje in de rug gebruiken, bij zowel het grote publiek als de professionele beleggers.

Het prille onderzoek is een teken dat de Amerikaanse overheid de voet op het gaspedaal drukt om grip te krijgen op virtuele beurzen die er prat op gaan los te staan van inmenging van de traditionele instituten zoals regeringen of centrale banken.

Onvolledige data

De CFTC treedt nu op omdat het wil weten of de feitelijke cryptobeurzen de futuresbeurs hebben gemanipuleerd. De aanbieder van futurescontracten, een derivatenbeurs met thuisbasis in Chicaco (CME Group), had aan vier grote cryptoplatformen - Coinbase, Kraken, Bitstam en itBit - gevraagd transactiedata beschikbaar te maken. Volgens The Wall Street Journal kreeg CME wel data, maar was die niet volledig. De prijszetting van futurescontracten is gekoppeld aan de prijs over het onderliggende financiƫle product. Zo gaat dat ook met derivaten gekoppeld aan aandelenindices.