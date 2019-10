D'Ieteren passeert opnieuw langs de Belron-kassa

Carglass-eigenaar Belron gaat opnieuw 850 miljoen schulden uitgeven. Niet om de expansie te financieren, wel om de kas van de twee grootaandeelhouders extra te spijzen.

850 miljoen euro. Dat is de extra schulden die Carglass-eigenaar Belron aangaat. Dit bovenop de 1,54 miljard schulden per eind juni, of 2,18 miljard inclusief leaseschulden.

De specialist in autoglasreparatie gaat de schulden niet aan om de eigen expansie te financieren. De opbrengst gaat naar de twee aandeelhouders, de holding D'Ieteren en de private-equitygroep Clayton, Dubillier & Rice (CD&R). CD&R kocht bijna twee jaar geleden een minderheidsbelang van 40 procent in Belron van D'Ieteren.

D'Ieteren passeert zo opnieuw langs de Belron-kassa. Twee jaar geleden cashte de holding al ruim 1 miljard euro op haar kroonjuweel, 620 miljoen euro via de instap van de Amerikanen en vervolgens bijna een half miljard door Belron een uitzonderlijk dividend te laten uitkeren.

Nu maken de twee aandeelhouders dankbaar gebruik van het feit dat Belron aan het boomen is en de cashflow sterk toeneemt. Dit dankzij het letterwoord ADAS, voluit Advanced Driver Assistance Systems. Er staat tegenwoordig een woud van sensoren op een vooruit om chauffeurs voor allerhande gevaren of onoplettendheden te waarschuwen. En telkens een voorruit hersteld of vervangen moet worden, moet die opnieuw 'gekalibreerd' worden. En rinkelt de kassa bij Belron. Dankzij ADAS kon D'Ieteren deze week opnieuw de winstprognose voor 2019 verhogen en steeg het aandeel naar een record.

Het boomende Belron topt de schulden ook sneller af dan verwacht. Die beliep - exclusief lease - nog 2,6 keer de jaarlijkse brutobedrijfwinst (ebitda) per 30 september, tegenover 4,2 keer een jaar eerder. En dus zegt D'Ieteren in het persbericht dat de extra schulden de balans van Belron weer moeten 'optimaliseren'. Lees: er staan nu te weinig goedkope schulden op.