De digitale assistent van de syndicus

De syndicus sterft uit. De job is een knelpuntberoep aan het worden. Om zijn werk te verlichten werkt Keypoint, met de steun van verzekeraar Baloise, aan een digitale assistent.

Baloise Insurance, de Belgische verzekeraar van de Zwitserse Baloise Group, investeert 800.000 euro in het West-Vlaamse Keypoint, dat sinds drie jaar technologie ontwikkelt voor het herstel en onderhoud van gebouwen. De verzekeraar neemt zo een participatie in de start-up van 28 procent.

Het doel van de samenwerking is syndici te ontlasten door hun taken te vergemakkelijken via een digitale assistent. Die moet op een online platform de communicatie verbeteren en de praktische documenten centraliseren. Zo kunnen de zoektocht naar een klusjesdienst of het opvolgen van schadedossiers vlotter verlopen. 'De winst met zo'n assistent kan oplopen tot 30 procent', zegt Bart Walraet, de woordvoerder van Baloise Insurance.

Ecosysteem

We moeten als verzekeraar verder gaan dan alleen schadeclaims betalen. Dat businessmodel staat onder druk. Bart Walraet Woordvoerder Baloise

Baloise wil investeren in innovatieve technieken, maar heeft nog meer strategieën. De Keypoint-toepassing wordt niet rechtstreeks aan syndici aangeboden, maar neemt een tussenstap via een makelaar. 'We hopen dat dat een extra troef is in de zoektocht naar makelaars', zegt Walraet.

'Het louter terugbetalen van schade staat als businessmodel onder druk. Als verzekeraar moeten we verdergaan', meent hij. 'We willen diensten bieden en investeren in digitale ecosystemen.' Daar wordt Baloise bijna toe gedwongen door de klant. 'De klanten verwachten een totaaloplossing voor hun problemen.'

Insurtech

Zo’n digitaal ecosysteem vond Baloise bij Keypoint, dat oprichter Jonathan Goderis omschrijft als insurtech, technologie voor verzekeraars. Intussen zijn zowat 450 kantoren klant. Dat zijn naast Baloise nog drie grote verzekeraars, maar ook syndicbedrijven. Vandaag hebben ze via hun platform 'een paar duizend' gebouwen - 'meer dan de grootste syndicus van het land' - in beheer.

100 dossiers Sinds de storm Ciara krijgt Keypoint een honderdtal schadeclaims per dag binnen.

'In ons eerste jaar haalden we 1.000 schadeclaims binnen. Over vijf jaar willen we de teller op 10.000 krijgen.' Dankzij de storm Ciara lopen de orders vlot binnen dezer dagen. 'We ontvangen meer dan honderd schadeclaims per dag, goed voor tot 15.000 euro.' Binnen de vier jaar wil de start-up een omzet van 5 miljoen bereiken. Voor 2020 mikken ze op 1 miljoen.

Knelpuntberoep

Keypoint wil - deels met de investering van Baloise, deels met een VLAIO-subsidie - de digitale assistent in de toekomst verbeteren en er dankzij artificiële intelligentie een slimme assistent van maken, die anticipeert op problemen en administratieve processen versnelt. 'Die kan op basis van een foto een eerste schatting van de kosten maken, of op zoek gaan naar data die een dossier vervolledigen’, zegt Goderis.