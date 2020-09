De man die betaalbedrijf Adyen EuroStoxx50 binnenloodst

Een volgende mijlpaal lonkt voor Pieter van der Does, de oprichter van Adyen. Vanaf 21 september treedt het Nederlandse betaalbedrijf toe tot de EuroStoxx50.

Hij stamt van het Nederlandse adellijke geslacht Van der Does, runt een succesvol fintechbedrijf en houdt van extreme sporten. Maar bescheidenheid zit Pieter van der Does in het bloed. De timide Van der Does, meestal gekleed in een donkere longsleeve en spijkerbroek, treedt niet graag op de voorgrond. Met de levensstijl van een miljardair loopt hij evenmin te koop. Toch is hij volgens zakenblad Forbes is 2,2 miljard dollar waard.

Dat fortuin vergaarde hij grotendeels door de beursgang van Adyen in juni 2018. Daarmee werd het bedrijf in één klap 7 miljard euro waard, 240 euro per aandeel. Sindsdien is de waarde verzesvoudigd.

Europese beurswereld

Een maand voor de beursintroductie reed Van der Does, een verwoed bergbeklimmer, nog altijd op dezelfde fiets als waarmee hij naar de middelbare school ging. Ook daar koketteert hij niet mee, constateerde de Nederlandse krant Financieele Dagblad destijds.

Twee jaar na het succesvolle beursdebuut in Amsterdam wacht Van der Does een nieuwe mijlpaal op de financiële markten. Vanaf 21 september treedt Ayden toe tot de EuroStoxx50. Daarmee mag de betalingsdienstverlener, die fungeert als schakel tussen webwinkels en banken, zich meten met de grote sterren van de Europese beurswereld.

Het hoofdkantoor in Amsterdam is al van Europese allure. Op het zogeheten Silicon Island heeft Adyen gezelschap van de andere Nederlandse techbedrijven TakeAway, TomTom en Booking. Maar geen van hen doet het beter dan Adyen.

Ondanks de coronacrisis verwerkte dat 23 procent meer transacties in het eerste halfjaar vergeleken met de eerste zes maanden van 2019. Uitbreiding naar de plaats waar het vroegere Fortis-kantoor stond, met plaats voor duizend werknemers, was een logisch gevolg. Van der Does wilde hoe dan ook in Amsterdam blijven.

Klanten afpakken

In de Nederlandse hoofdstad studeerde hij economie. In 1999 richtte hij er samen met zijn generatiegenoten Arnout Schuijff en John Casper het betaalbedrijf Bibit op. Dat verkochten ze vijf jaar later aan Royal Bank of Scotland.

Met Schuijff en Casper besloot hij het trucje twee jaar later te herhalen, dit keer onder de naam Adyen. Van der Does en Schuijf bouwden het bedrijf gestaag uit. Het duo pakte grote multinationals als klant af van traditionele betaalinstellingen. Facebook, Spotify en Uber werden later klant. Adyen onderscheidt zich naar eigen zeggen van banken door de eenvoud.

Veel ruis

Hoe hard het bedrijf ook groeit, alle aandacht gaat volgens de Nederlandse fintechinvesteerder Radboud Vlaar naar de klant. 'Het binnenhalen van partijen als eBay of PayPal geeft Van der Does een grotere kick dan de notering aan de EuroStoxx50. Hij wil het bedrijf uitbouwen en niet te veel afgeleid worden.'