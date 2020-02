De verguisde vernieuwer van ING verhuist naar Zwitserland

Over Ralph Hamers werd wel eens gezegd dat er oranje bloed door zijn aderen stroomde. Bankieren was zijn leven, ING zijn grote liefde. Maar na 29 jaar in oranje gedrapeerde bedrijf kiest Hamers voor UBS.

Groot was deze week dan ook de verbazing toen de Zwitserse bankreus UBS Hamers als zijn nieuwe topman presenteerde. Over een half jaar verlaat de 54-jarige Limburger Nederland voor een plekje aan het roer bij ‘s werelds grootste vermogensbeheerder. De Volkskrant vergeleek het met de transfer van voetbaltalent Frenkie de Jong, die vorig seizoen van Ajax Amsterdam naar FC Barcelona verkaste.

Of Hamers ook gemist zal worden, hangt af van wie je het vraagt. In de financiële wereld wordt haast unaniem lovend over hem gesproken als een uitstekend manager met veel dossierkennis en visie. Dat hij als een van de eerste bankiers vol gas durfde te geven met een digitale omschakeling, leverde hem in de sector het etiket van digitale innovator op. Meteen de hoofdreden waarom UBS hem kwam wegplukken, volgens voorzitter Axel Weber.

Al moet nog blijken of de Zwitsers niet voor hun beurt spreken. Het nieuwe hoofdkantoor van ING ziet er misschien uit als dat van een fintechstart-up en de manier van werken volgt de hippe ‘agile’-trend, in de cijfers is voorlopig weinig te merken van een digitale transformatie. Critici stippen aan dat Hamers zichzelf een mooie transfer gunt, terwijl het werk nog niet af is - de Georges Leekens van de bankwereld.

Ook gedisciplineerd, bescheiden en sympathiek zijn adjectieven die in de bankwereld vallen als het over de ING-baas gaat. Hamers bestempelde zichzelf in een zeldzaam persoonlijk interview met NRC Handelsblad als ‘een getrainde introvert’.

Drek over het hoofd

Dat beeld staat in schril contrast met de perceptie die Hamers bij het brede publiek achterlaat, zowel in Nederland als België. Toen hij in 2016 het herstructureringsplan aankondigde dat ING ‘toekomstklaar’ moest maken met een digitale ommezwaai, deed hij dat met de beeldspraak ‘dat je het dak moet repareren als de zon schijnt’. Een zin die in het verkeerde keelgat schoot bij het personeel, dat net te horen had gekregen het met 7.000 minder te moeten doen in de toekomst.

Wanneer tegelijk bleek dat Hamers opslag kreeg, verweten de vakbonden hem dat hij ‘de empathie van een vrieskist’ heeft. Het satirisch programma ‘De ideale wereld’ riep Hamers even later uit tot ‘lul van de week’, in een video waarin hij de oranje ING-leeuw sodomiseerde en een emmer drek over zijn hoofd gekieperd kreeg.

De Nederlander zal in Zürich allicht het zevenvoudige verdienen van zijn huidige loon. Zonder dat er een haan naar kraait.

Toen in 2018 bekend raakte dat de raad van bestuur van ING Hamers 50 procent opslag wilde geven, was het hek van de dam in Nederland. De ING-CEO werd een schietschijf voor politici die zichzelf wilden profileren, en onder zware maatschappelijke druk schroefde het bedrijf de beslissing terug. Ook al werd her en der gewaarschuwd dat mensen als Hamers wel eens zouden kunnen vertrekken als ze niet competitief vergoed worden.

Quod erat demonstrandum, zullen diezelfde mensen nu zeggen. Als Hamers’ voorganger bij UBS Sergio Ermotti - jaarloon: 13 miljoen euro - een indicatie mag zijn, zal de Nederlander in Zürich het zevenvoudige verdienen van zijn huidige loon. Zonder dat er een haan naar kraait. Het moet een opluchting zijn voor Hamers, die aangaf erg te hebben geworsteld met de publieke perceptie van ‘graaier’.

Glitterpet

Kans dat die nieuwe loonschaal Hamers’ kop zot maakt, is redelijk klein. Enige flamboyance is hem vreemd. ‘Het bontste verhaal dat over hem te vinden is, is dat hij op een verjaardag thuis met een glitterpet op zijn hoofd stond te hossen op het nummer YMCA’, schreef de Nederlandse krant AD twee jaar geleden in een portret.

Die gedisciplineerde droogheid is waarschijnlijk een restproduct van zijn jeugd in het dorpje Simpelveld. Daar groeide Hamers op als de jongste van drie broers, in een ‘hechte katholieke familie’. Vader was ambtenaar, moeder huisvrouw. Het levensadvies dat hij van zijn ouders meekreeg, was nooit op te geven, wat er ook gebeurt.