De verzekeraar met 1,4 miljoen klanten die niemand kent

De levensverzekeraar NN België verdubbelt door de opslorping van Delta Lloyd Life in omvang en verkoopt zijn polissen voortaan ook via honderden makelaars. Maar de uitdaging is groot: haast niemand kent NN.

‘Vraag een Belg in de straat naar een verzekeraar, en tot voor enkele maanden geleden was er nul procent kans dat hij NN antwoordde. Vraag je wat NN doet, dat kent maar 7 procent het antwoord’, schetst CEO Jan Van Autreve de lage naamsbekendheid. Nochtans heeft de levensverzekeraar 1,4 miljoen klanten - van wie 600.000 nieuwkomers via Delta Lloyd Life - en ongeveer 1 miljard euro aan gestorte premies.

De verzekeraar Delta Lloyd Life ging eind maart op in NN België. Dat volgde uit de overname in Nederland van moedergroep Delta Lloyd door NN Group (voorheen Nationale-Nederlanden).

De meeste klanten van NN België kennen NN niet, want het gros van de polissen werd via de bankkantoren van ING verkocht, herverpakt als een ING-product. NN was vroeger een onderdeel van ING.

Delta Lloyd Life verdeelde zijn producten vooral via zelfstandige makelaars. Veel vroegere klanten associëren hun polis daardoor vooral met hun persoonlijke makelaar.

Naamsbekendheid

Nu NN België dat makelaarskanaal er bijkrijgt, wordt naamsbekendheid een prioriteit. Want welke makelaarsklant kiest voor een polis van een verzekeraar die hij niet kent? ‘De eindklant kent ons nog te weinig. We gaan daar de komende drie jaar aan werken’, zegt Van Autreve. NN wil via verscheidene campagnes de merkherkenning in het komende jaar al optrekken van 7 naar 25 procent.

Het versterkte NN België klimt naar een marktaandeel boven 8 procent, waardoor het over Belfius springt en in de buurt van het nummer drie KBC komt. De top twee, AG en AXA, blijft buiten schot.

De fusie gaat voor het personeel gepaard met een nieuwe manier van werken, met zelfsturende teams die vaart moeten maken. Een groot deel verhuisde de voorbije weken van Diegem naar zijn nieuwe hoofdzetel aan het Brusselse Zuidstation, het vroegere hoofdkwartier van Delta Lloyd Life.