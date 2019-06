De verzekeraar van Versace landt in Brussel

Tiende financiële kanaalzwemmer

BDB is intussen al de tiende groep die sinds de brexit-stemming van 2016 heeft gekozen om een kantoor te openen in Brussel. Daarmee oogt de trofeekast van de Belgische hoofdstad een pak leger dan die van andere steden zoals Parijs, Frankfurt of Amsterdam. Bedrijven die vandaag hun hoofdzetel in Londen of elders in het VK hebben, kiezen vooral om juridische redenen voor een verhuis naar het Europese vasteland.

Als het tot een 'hard brexit' komt, waarbij het VK de EU verlaat zonder duidelijk akkoord, dreigen Britse bedrijven verwikkeld te raken in een complex gerechtelijk kluwen waarbij ze de contracten met hun klanten niet meer kunnen naleven.

Brussel, dat zich profileert als een hub voor spelers in financiële infrastructuur, trok de voorbije maanden vooral verzekeraars aan. De Britse verzekeringsmarkt Lloyd's is wellicht de bekendste naam. Maar daarna waagden ook het Amerikaanse Navigators, het Australische QBE en het Japanse MS Amlin de sprong over het Kanaal. Andere bedrijven die naar Brussel trokken zijn de fintech-betaalservice Transferwise, de geldtransfergroep Moneygram en de consultant EY. Ook het clearing- en settlementhuis Euroclear verhuisde zijn Londens hoofdkwartier naar Brussel.