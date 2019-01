Deal van 22 miljard dollar in de fintechsector

De overname van First Data door Fiserv is een van de grootste ooit op de markt voor financiële technologie.

Het Amerikaanse bedrijf Fiserv, een aanbieder van technologie voor de financiële sector, koopt het eveneens Amerikaanse First Data voor 22 miljard dollar (19,3 miljoen euro). First Data is een specialist in het verwerken van betaalverkeer.

Het is een van de grootste deals ooit in de fintechsector. De betaling gebeurt uitsluitend in aandelen. Fiserv biedt bijna 30 procent meer dan de slotkoers van First Data dinsdag. De aandeelhouders van Fiserv zullen 57,5 procent van het fusiebedrijf in handen hebben en die van First Data de rest.

Besparen

De twee bedrijven passen qua aanbod goed bij elkaar - Fiserv levert onder meer ook betaaloplossingen - en kunnen samen bovendien ongeveer 900 miljoen dollar besparen.

Fiserv is een van de grootste spelers in de VS voor het aanbieden van diensten aan de banken, maar is daarnaast in ruim 80 andere landen actief. First Data helpt bedrijven in meer dan 100 landen wereldwijd om betalingen op te zetten. Het gaat er prat op ruim 3.000 transacties per seconde te verwerken. Het is een sectorgenoot van het Franse Worldline, bij ons bekend van Bancontact.

De deal betekent ook dat private-equityreus KKR met 16 procent een van de grootste aandeelhouders wordt van de nieuwe groep. KKR kocht First Data in 2007 en bracht het in 2015 opnieuw naar de beurs. Sindsdien verkocht het geregeld stukken van het bedrijf. KKR zadelde First Data op met een pak schulden, waardoor het volgens sommigen maar beperkt meer in staat was te investeren in zijn kernactiviteit.

De beurs reageerde aanvankelijk negatief: voor de opening van Wall Street verloor Fiserv al meer dan 5 procent in de voorbeurshandel. De koers van First Data ging fors hoger.