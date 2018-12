Dealmakers sluiten voor 23 miljard euro overnames

Belgische overnamemarkt klokt licht hoger af dan vorig jaar. Megadeals bleven wel uit.

‘Wat mag ik u wensen?’, vroegen we eind vorige week aan meerdere Belgische dealmakers. ‘Dat ik slaap kan inhalen’, klonk het steevast aan de andere kant van de lijn. Het illustreert hoe druk de week voor Kerstmis was op het vlak van fusies en overnames. Het is bijna een traditie geworden: met de eindejaarsfeesten in zicht worden elk jaar nog snel overnames beklonken.

De voorbije tien dagen waren er voor meer dan 2 miljard euro transacties met een Belgische koper, verkoper of doelwit. Dat is ongeveer 10 procent van het jaartotaal.

Het hoogtepunt viel afgelopen vrijdag. Aedifica kondigde toen een deal aan van een half miljard in het VK en het investeringsfonds HG Capital verving Waterland als hoofdaandeelhouder van de websitebeheerder Combell. Dat waardeerde Combell op 700 miljoen euro. De Waalse lenzenmaker Physiol veranderde vorige week voor naar schatting een half miljard euro van eigenaar. En de Belgische investeerder Cobepa kocht voor 200 miljoen euro het Franse Scalian, dat bedrijven advies geeft in digitalisering en het stroomlijnen van operaties.

Dat overnamegeweld kan de indruk wekken dat België een boerenjaar achter de rug heeft, maar niets is minder waar. Met een totaalbedrag van 23 miljard euro was de Belgische overnamemarkt vrij stabiel ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit de gegevens van De Tijd en het studiebureau Dealogic. In 2017 werden voor ‘slechts’ 22 miljard euro Belgische deals beklonken. Op lange termijn bekeken (zie grafiek) is 2018 een zwak jaar, zelfs als men geen rekening houdt met de uitzonderlijke overname van de Zuid-Afrikaans-Britse brouwer SABMiller door AB InBev in 2015 voor 92 miljard euro.

Biotech en suiker

Belgische megadeals bleven uit. De grootste Belgische deal van het jaar was de overname van het biotechbedrijf Ablynx door de Franse farmareus Sanofi. Die overtrof met een bod van 3,9 miljard euro ruimschoots het vijandige voorstel van het Deense farmabedrijf Novo Nordisk.

Voor het eerst sinds 2015 was er dus nog eens een transactie van meer dan 2 miljard euro. Dit jaar waren er zelfs twee: de familie Wittouck - die fortuin maakte met Tiense Suiker - cashte omgerekend 2,8 miljard euro met de verkoop van haar belang in Blue Buffalo, een Amerikaanse producent van dierenvoeding.

Het is al van 2015 geleden dat er een Belgische megaovername van meer dan 5 miljard euro was. AB InBev kocht toen SABMiller, Ahold slorpte Delhaize voor 9,5 miljard op en Solvay kocht de Amerikaanse producent van composietmaterialen Cytec voor 5,8 miljard euro.

Internationaal stapelden de megadeals zich op, ondanks het groeiende handelsconflict tussen de VS en China en de koerscorrecties op de financiële markten in het laatste kwartaal. Volgens een rapport van het advocatenkantoor Allen & Overy waren er het afgelopen jaar 42 transacties van meer dan 10 miljard dollar en 120 deals met een prijskaartje van meer dan 5 miljard.

De allergrootste deal wereldwijd was de overname van het Iers-Amerikaanse farmabedrijf Shire door zijn sectorgenoot Takeda, bij ons bekend als eigenaar van Tigenix, voor 66 miljard euro (schulden inbegrepen). In 2018 werden voor 3.900 miljard dollar deals beklonken, wat van 2018 het tweede beste jaar sinds de financiële crisis maakt.

Onverwachte deals

Sommige transacties waren te verwachten, andere niet. Wie kon begin dit jaar vermoeden dat Aedifica in december via een megadeal in het VK ging landen en de vastgoedgroep er daardoor een vierde thuismarkt bij zou krijgen? Of dat Frédéric de Mévius zou opstappen als voorzitter van de investeringsmaatschappij Verlinvest en zijn belang (10%) zou verkopen aan de de Spoelberchs, die andere AB InBev-familie?

In de fel belaagde retailsector veranderden drie Belgische ketens van eigenaar. Mitiska verkocht de verlieslatende speelgoedketen Fun aan de Waalse discounter Pardis. De Franse groep J. Bogart verloste Ackermans & van Haaren en de familie Frère van Di en Planet Parfum. In de sector van de autodealers is een consolidatie aan de gang, met de Zweedse groep Bilia als actiefste overnemer.

In Wallonië veranderden twee bedrijven voor - naar schatting - een half miljard of meer van eigenaar: de lenzenmaker Physiol, en Inula, een specialist in natuurlijke oliën en extracten.

Sommige dealmakers staan sceptisch tegenover die heel hoge prijzen. Al waren die in 2018 eens te meer eerder regel dan uitzondering. Ze zijn tekenend voor de overnamemarkt van de voorbije jaren: overnemers kunnen zich goedkoop financieren met tal van cashrijke investeringsfondsen die naar doelwitten speuren, verkopers willen inspelen op de stierenmarkt voor het tij keert.

Die ommekeer lijkt ingezet, mee gestuwd door de dalende beurzen en het oplopende handelsconflict tussen de VS en China. In het laatste kwartaal werden voor ‘slechts’ 724 miljard dollar deals aangekondigd, ruim een kwart minder dan het jaar ervoor en 16 procent minder dan het kwartaal voordien. De kans is groot dat die evolutie zich in 2019 doortrekt.

Vers kapitaal, weinig vers bloed

Veel dealmakers hadden gehoopt dat de beursgang van Belfius een aanzuigeffect zou creëren voor andere beursdossiers. Maar de ‘beursgang van het jaar’ kwam er niet. En Euronext Brussel oogt vrij desolaat. Enkel Acacia Pharma, de verhuurder van opslagruimtes Shurgard (allebei buitenlandse bedrijven) en de kledinggroep FNG kregen een notering in Brussel. Al was het voor FNG eigenlijk een terugkeer, want het aandeel noteerde voordien al eens in Brussel.

Het regende wel kapitaalverhogingen. Beursgenoteerde bedrijven haalden meer dan 2 miljard euro op. De hoofdprijs is voor Umicore, dat - in amper 2,5 uur - bijna 900 miljoen vers geld inzamelde.

Parallel verlaten steeds meer bedrijven de Brusselse beurs. Dit jaar verdwenen Ablynx, Realdolmen, Sapec en Tigenix van de koerstabellen. Het energiebedrijf 2Valorise is op weg naar de exit, net als Connect, Global Graphics en Eckert & Ziegler Bebig. Het aantal noteringen op de hoofdmarkt in Brussel dreigt te dalen tot het laagste aantal sinds 1870.

Het contrast met de rest van de wereld is groot. Ondanks de recente verkoopgolven op de financiële markten trokken afgelopen jaar 37 ‘eenhoorns’ (techbedrijven die meer dan 1 miljard dollar waard zijn) naar de beurs in de VS. Dat is het hoogste peil sinds de dotcomgekte van 2000. Mogelijk maken de taxibedrijven Uber en Lyft, de chatapp Slack en de socialenetwerksite Pinterest in 2019 hun opwachting.

De glazen bol

Welke deals kunnen we de komende maanden verwachten? Enkele ‘kleppers’ dienen zich aan, zoals de verkoop door het Australische beurshuis Macquarie van zijn belang (36%) in Brussels Airport. Er is sprake van een prijskaartje van 1,5 à 2 miljard euro voor die deal. Er is ook een miljardendeal op til met House of HR, de uitzendgroep boven het Belgische Accent. Het Franse investeringsfonds Naxicap maakt zich op voor een verkoop.

Rond de rusthuizenuitbater Armonea en de infrastructuurgroep Verbraeken zijn ook deals in voorbereiding. In beide dossiers is de zoektocht naar een partner of koper al een tijdje aan de gang. De havenreus Euroports maakt zich eveneens op voor een nieuwe eigenaar. Eind vorige week bood het conglomeraat Monaco Resources samen met de Vlaamse en de federale overheid op de havengroep.

Op de Brusselse beurs is het wachten op de beslissing van de beeldvormingsgroep Agfa voor haar divisie IT HealthCare, die onlangs verzelfstandigd werd. Mogelijk beweegt er ook wat bij EVS. Zijn rivaal Evertz stapte enkele maanden geleden in het kapitaal van de Luikse technologiegroep. Gisteren raakte bekend dat Ackermans & van Haaren en Belfius samen 4,9 procent van het bedrijf kochten. Een defensieve zet tegen Evertz?