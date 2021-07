Deminor eist uitstel voor algemene vergadering Integrale

Deminor, dat een groep obligatiehouders vertegenwoordigt, stapte eerder al naar de rechter om meer duidelijkheid te eisen over de deal die Integrale in mei sloot met Monument Re. Die verzekeraar uit Bermuda verwerft de volledige controle over Integrale, dat voor 70 procent in handen is van de Luikse intercommunale Nethys en al geruime tijd in slechte papieren zit. De overname geldt als een oplossing voor de aandeelhouders, de klanten en de werknemers van Integrale, dat dringend nood had aan extra geld om aan de nodige kapitaalverplichtingen te voldoen.