Deutsche Bank vist veteraan John Thain op

De Duitse grootbank hoopt met een grote kuis in de raad van bestuur het zwaar gehavende beleggersvertrouwen te herstellen.

Deutsche Bank houdt een lentekuis in haar raad van bestuur. De grootbank draagt vier nieuwe bestuurders voor op de aandeelhoudersvergadering van 24 mei.

De opvallendste naam is die van de Wall Street-veteraan John Thain. De 62-jarige Amerikaan is op dit ogenblik bestuurder bij Uber. Hij maakte in de jaren 80 en 90 carrière bij Goldman Sachs en was in de jaren 2000 CEO van de New York Stock Exchange, toen de 'Big Board' met de pan-Europese aandelenmarkt NYSE fuseerde. Die fusie werd later teruggedraaid.

-30% DAX-pineut Deutsche Met een koersverlies van 30 procent is Deutsche Bank dit jaar met voorsprong het slechtst presterende aandeel in de Duitse sterindex DAX

In 2008 was Thain CEO van Merrill Lynch toen de zakenbank met haar miljardenportefeuille rommelkredieten in de problemen kwam en door Thain aan Bank of America werd verkocht.

Of de benoeming van een Wall Street-veteraan het geschokte vertrouwen van beleggers kan herstellen, is zeer twijfelachtig. De Duitse bank kampt met structurele problemen (zie inzet) en is na een zoveelste winstwaarschuwing dit jaar met voorsprong het slechtst presterende aandeel in de Duitse beursbarometer DAX, met een verlies van 30 procent.