Dexia krimpt op jaar tijd balans met 50 miljard

In 2019 zegt de restbank vooral te focussen op in het inperken van de risico's rond Italië en de met schulden overladen Amerikaanse grootstad Chicago.

Eerst deze disclaimer: Dexia is het meest atypisch bedrijf op de Brusselse beurs. Ten eerste benadrukt de CEO zelf dat zijn aandeel waardeloos is. Een boodschap die stilaan lijkt door te dringen, want het aandeel tendeert effectief naar zijn billijke waarde.

Ten tweede is de belangrijkste missie van Dexia niet groei, wel krimp. Het grootste cijfer in het 22 pagina's tellend jaarrapport van Dexia is ook het belangrijkste: het balanstotaal. De missie van de restbank is namelijk duidelijk. Ze kreeg na de implosie van Dexia in 2011 - een bank die zichzelf dixit wijlen Jean-Luc Dehaene tot 's werelds grootste hefboomfonds opgeblazen had - een enorme portefeuille beleggingen van twijfelachtig allooi toegewezen.

DEXIA IN EEN NOTENDOP De kerntaak van de restbank is de enorme erfenisportefeuille afwikkelen met zo weinig mogelijk verliezen voor de belastingbetaler

afwikkelen met voor de belastingbetaler Dexia is na een kapitaalverhoging van 5,5 miljard eind 2012 voor 99,6 procent in handen van de Belgische en Franse overheid . De nog steeds beursgenoteerde aandelen zijn zo goed als zeker waardeloos

voor . De nog steeds beursgenoteerde aandelen zijn zo goed als zeker waardeloos Dexia beschikt over een eigen vermogen van 7,5 miljard, 4,7 procent van de 158,8 miljard grote balans. Bij een resterende kredietportefeuille van 105 miljard hoort ook een aan die kredieten gelinkte derivatenportefeuille die daar een veelvoud van is.

van 7,5 miljard, 4,7 procent van de Bij een resterende van 105 miljard hoort ook een aan die kredieten gelinkte die daar een veelvoud van is. Het regelgevend kernkapitaal beloopt 8,1 miljard, 27 procent van de 'risicogewogen' activa van 30,4 miljard

beloopt 8,1 miljard, 27 procent van de 'risicogewogen' activa van 30,4 miljard Eigen vermogen en kernkapitaal zijn belangrijke buffers die de komende jaren de onvermijdelijke verliezen bij de afwikkeling van de portefeuille moeten opvangen

die de komende jaren de bij de afwikkeling van de portefeuille moeten opvangen Franse (22,2 miljard), Italiaanse (21 miljard) en Britse (21 miljard) activa vormen de belangrijkste brok van de portefeuille, het Belgische deeltje is met 0,5 miljard verwaarloosbaar klein.

het Belgische deeltje is met 0,5 miljard verwaarloosbaar klein. 92 procent van de portefeuille is voor ratingbureaus 'investment grade', de rest valt onder dat niveau

De rente-opbrengsten uit de portefeuille zijn sinds 2014 hoger dan de rentelasten om de kortlopende schulden continu te herfinancieren. Toch verliest de bank operationeel zo'n 1 miljoen euro per dag, omdat tegen de continu krimpende balans structureel hoge kosten voor onder meer regelgeving staan.

Haar job is de komende decennia om die in naam van de Belgische en Franse belastingbetaler met zo weinig mogelijk verliezen af te wikkelen.

Die kernactiviteit lijkt aardig te lukken. Meer nog: CEO Wouter Devriendt zette het voorbije jaren een turbo op de krimpstrategie. Over boekjaar 2018 slankte de balans met net geen 25 miljard euro of 14 procent af tot 158,8 miljard euro. De beheerders van Dexia speuren continu naar opportuniteiten om brokken van de vroegere Dexia-hybris tegen zo klein mogelijk verlies te verkopen.

Bij voorkeur brokken die nog jaren lopen, want idealiter krijgen de volgende generaties Belgen zo weinig mogelijk van de erfenis doorgeschoven.

De kredieten die vorig jaar de deur uitgingen - onder meer een stevig pakket Amerikaanse studentenleningen - hadden een gemiddelde looptijd van 9,4 jaar. Dexia reduceerde ook het kredietrisico op het krasselende Caribisch eiland Puerto Rico tot nul.

In het tweede kwartaal slankt met de verkoop van de Duitse dochter Dexia Kommunalbank (DKD) de balans nog eens met 24 miljard af. Met andere woorden: op anderhalf jaar zal de balans zo'n 50 miljard gekrompen zijn.

Koken kost echter geld. Op de verkochte lastige brokken slikt Dexia onvermijdelijk verlies. Bovendien is Dexia operationeel structureel verlieslatend, tegen een tempo van 1 miljoen euro per dag (over heel 2018 beliep dat recurrent verlies bijgevolg 210 miljoen euro). De rente-inkomsten op de krimpende portefeuille kredieten volstaat immers niet om de kosten voor onder meer regelgeving - die helaas los van de omvang van de balans structureel hoog zijn - te dekken.

Gevolg: over 2018 dook Dexia 473 miljoen euro in het rood, vergelijkbaar met boekjaar 2017.

Schermvullende weergave Afscheidnemend burgemeester Rahm Emanuel van Chicago sloot de voorbije jaren verschillende scholen in een poging om de financiën overeind te houden. ©REUTERS

Toch blijft de buffer stevig, mede dankzij een boekhoudkundige meevaller die een reële positieve impact heeft: door een kronkel in de boekhoudnormen werd vorig jaar de kapitaalbuffer in één trek 2,8 miljard steviger, wat de restbank meer bewegingsruimte geeft om verliezen bij de krimp van de portefeuille te dragen.