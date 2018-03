Dexia slankte balans in 2017 fors af

De restbank deed in 2017 wat ze in het belang van de belastingbetaler zo snel mogelijk moet doen: krimpen.

Het grootste cijfer in het 19 pagina's tellend jaarrapport van Dexia is ook het belangrijkste: het balanstotaal. De missie van de restbank is namelijk duidelijk. Ze kreeg na de implosie van Dexia in 2011 - een bank die zichzelf dixit wijlen Jean-Luc Dehaene tot 's werelds grootste hefboomfonds opgeblazen had - een enorme portefeuille beleggingen van twijfelachtig allooi toegewezen.

Haar de job is de komende decennia - mogelijk zelfs tot het jaar 2072 - om die in naam van de Belgische en Franse belastingbetaler met zo weinig mogelijk verliezen af te wikkelen.

De kernactiviteit is dus anders dan bij 99,9 procent van de bedrijven niet groei, maar krimp. En dus is het bemoedigend dat het management het voorbije jaar de balans 15 procent afslankte van 213 miljard naar 181 miljard euro. Dat was mogelijk door het gunstige economische en financiële klimaat, met kleinere renteverschillen tussen de kernlanden van de eurozone en de periferie.

'Die omgeving was gunstig voor een versnelde afname van de risico's en de balansomvang en dus, in fine, voor een daling van het risico dat door de staten (de Belgische en de Franse belastingbetaler, red.) wordt gedragen', stipt CEO Wouter Devriendt aan.

De restbank ontdeed zich vooral van meer risicovolle brokken, zoals herverpakte bedrijfskredieten (ABS), de financiering van Spaanse snelwegen en Australisch spoorwegmaterieel en kredieten aan de Griekse hoofdstad Athene.

Het management slaagde er ook in de grootste kopzorg, Puerto Rico, fors te verminderen. Het resterende kredietrisico op dat virtueel failliete Caribisch eiland bedraagt nu nog 88 miljoen euro, tegenover 442 miljoen euro eind juni.

Tegelijk steeg het eigen vermogen van 4,1 naar 5 miljard. Daardoor is die buffer tegen toekomstige verliezen in een jaar tijd gestegen van 2 naar 2,8 procent van het balanstotaal.

De job is die portefeuille tegen een zo beperkt mogelijk verlies van de hand te doen. Maar verlies is er als keerzijde van de afbouw wel degelijk. Daardoor dook Dexia over het boekjaar recurrent - zeg maar alles wat met het eigenlijke portefeuillebeheer te maken heeft - 302 miljoen euro in het rood. Inclusief boekhoudkundige minwaarde beliep het verlies 462 miljoen euro.