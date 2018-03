Dexia verkoopt Israëlische dochter

Met de verkoop van de controversiële dochter kan de restbank zich volledig toeleggen op de kernactiviteit: zo snel mogelijk krimpen.

Na jaren proberen is het zo ver: Dexia heeft zijn Israëlische dochter verkocht. De restbank verkoopt zijn controlebelang van 59 procent in Dexia Israel Bank voor 82 miljoen euro aan een groep beleggers. Eerdere biedingen, onder meer van Bank of Jerusalem, ketsten af.

Dexia Israel Bank was de laatste maar zwaarste hindernis in de door Europa opgelegde afslanking van de bank na de implosie van de groep in het najaar van 2011.

Een implosie die voortvloeide uit de hybris van de jaren 2000, toen de bank dixit wijlen premier en voorzitter Jean-Luc Dehaene uitgegroeid was tot een gigantisch beursgenoteerd hefboomfonds.

Met de verkoop van de laatste commerciële dochter is het management van de restbank een belangrijke kopzorg kwijt. Dexia Israel Bank was sinds de aankoop in 2001 een favoriete schietschijf van vredesactivisten, die de kredietverschaffer van Israëlische lokale besturen beschuldigen de bezetting van Palestijnse gebieden in de Westelijke Jordaanoever te financieren.

Minstens even belangrijk is dat het management nu kan focussen op de kernactiviteit: de komende generaties de erfenis van de hybrisjaren tegen een zo laag mogelijk prijskaartje voor de Belgische en Franse belastingbetaler afwikkelen.

Op dat vlak maakte CEO Wouter Devriendt in 2017 met dank aan het gunstige marktklimaat flink vorderingen: de balans kromp op één jaar met 15 procent, naar een nog steeds forse 181 miljard euro.