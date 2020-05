Digitale verzekeraar Seraphin haalt 2 miljoen op voor Vlaams expansie

De Brusselse online verzekeringsmakelaar Seraphin heeft twee miljoen euro opgehaald om zijn groei te financieren. Het bedrijf kijkt eerst naar Vlaanderen.

Seraphin biedt digitale verzekeringen aan door bestaande producten te digitaliseren of door samen met andere partijen nieuwe verzekeringsproducten te creëren. Het bedrijf haalde in 2018 een eerste keer geld op waarmee het naar eigen zeggen zijn businessmodel kon valideren. 'Met deze tweede kapitaalverhoging geven we onszelf de middelen om onze ontwikkeling te versnellen', zegt commercieel directeur Hugues Bocquet.

Door een speling van het lot kon Seraphin zijn kapitaalronde net voor de lockdown afronden. Het bedrijf zegt geen last te hebben van de coronacrisis. 'Klanten die thuis zitten profiteren daarvan om hun verzekeringen door te lichten', zegt marketingdirecteur Calixte des Lauriers.

De kapitaalronde brengt enkele Belgische investeerders aan boord van de start-up. Alexis le Hodey (HI Invest) en Nicolas Debray (Hakacia Semetis) treden toe tot de raad van bestuur. Le Hodey is een telg van de gelijknamige familie achter de uitgever IPM (La Libre Belgique, La Dernière Heure), die in zijn gebouwen het kantoor van Seraphin huisvest.

Seraphin ontwikkelde een platform om verzekeringen digitaal te beheren. Het bedrijf haalt zijn inkomsten zowel uit commissies op verkochte contracten als uit verzekeringen die in eigen beheer zijn ontwikkeld. De start-up telt 25 werknemers.