'Door corona volstaat het kleinste roestvlekje om een gigaclaim in te dienen'

Van Chinese importeurs die rotte avocado’s toegeleverd krijgen tot windturbines die in de Schelde donderen, de experts van het Antwerpse DPS reizen de hele wereld rond om de meest uiteenlopende schadeclaims bij verzekeraars te analyseren. Nu corona die business een boost geeft, zint het bedrijf op overnames.

In januari, enkele weken voor het Chinese Nieuwjaar, circuleerde plots een paniekerig bericht op Chinese sociale media. Om het nieuwe jaar goed in te zetten schenken Chinezen elkaar massaal kersen. De rode kleur staat symbool voor geluk. Maar in een aantal ladingen kersen uit Chili was het Covid-19-virus aangetroffen, klonk het. Ook al werden de besmettingen nooit bevestigd, de schrik zat er zo diep in dat Chinese importeurs met honderden containers onverkochte kersen opgezadeld zaten.

De essentie De experten van DPS, een bedrijf uit Zwijndrecht, reizen de wereld rond om te achterhalen wat de oorzaak en de financiële impact is van de bedrijfsschade die hun klanten melden.

Het bedrijf werkt voor grote verzekeringsmaatschappijen en -makelaars, maar ook voor multinationals zoals Barry Callebaut of Vestas.

DPS, vorig jaar goed voor een omzet van 14 miljoen, wordt sinds 2017 gecontroleerd door de investeerder Down2Earth.

Door corona groeit DPS als kool en de claimexpert zint op overnames in Nederland en het VK.

Een broodjeaapverhaal dat ver van ons bed staat, lijkt het. Bij DPS, een Belgische claimexpert uit Zwijndrecht, denken ze daar allicht anders over. In opdracht van verzekeraars of multinationals trekken de experten van DPS de wereld rond om te achterhalen wat de oorzaak en de financiële impact is van de bedrijfsschade die hun klanten melden. De Antwerpse groep in zowat alle sectoren actief - zowel de windmolengigant Vestas als de chocoladereus Barry Callebaut is klant - en het bedrijf adviseert ondernemingen ook hoe ze hun verzekeringspremies kunnen drukken door schadepreventie.

Tegelijk geldt DPS als de grootste specialist in het onderzoek naar schade bij het transport van fruit en bederfelijke goederen. Chinese klachten over Chileense kersen kunnen dus op het bureau van algemeen directeur Timothy Buysse belanden. ‘Nog voor de coronacrisis in België losbarstte, beseften we al welke enorme gevolgen die ging hebben, omdat de havens in China al veel vroeger stilvielen en importeurs met enorme vertragingen kampten.'

'Als zo’n container met kersen uit Chili of avocado’s uit Peru aanmeert in de haven van zijn bestemming en een deel van de cargo rot blijkt, gaan wij na wat daar de oorzaak van is. Komt het echt omdat er vertraging is opgelopen of omdat de koeling niet goed werkte? We berekenen de totale schade.’

Privédetectives

Door corona heeft DPS, vorig jaar goed voor een nettowinst van 1,5 miljoen op een omzet van 14 miljoen euro , het drukker dan ooit, zegt Buysse. De pandemie veroorzaakte enorme leveringsproblemen, waardoor de risico’s op schade en diefstal stijgen en sommige bedrijven zelfs niet meer kunnen produceren.

‘Tegelijk stellen bedrijven zich kritischer dan ooit op, omdat ze via een schadeclaim een deel van de inkomsten willen recupereren die ze door de crisis verloren', zegt Buysse. ‘Het kleinste roestvlekje op een levering staal volstaat nu om een schadeclaim in te dienen, terwijl daar in tijden van hoogconjunctuur niet naar werd omgekeken. Sommige claims die we moeten analyseren, blijken drie keer hoger dan de werkelijk geleden schade.’

Schermvullende weergave Timothy Buysse, algemeen directeur van de claimexpert DPS.

Het lijkt wel een beetje alsof DPS detectivewerk verricht. ‘Hier werken inderdaad een viertal privédetectives', lacht Buysse. ‘Een deel van de taken van verzekeringsexperts valt onder dat wettelijke statuut. Maar we hebben hier mensen met de meest uiteenlopende expertises in huis. Een van onze werknemers is een voormalige kapitein op de lange omvaart. Als die een schadeclaim krijgt over een schip dat op het Suezkanaal motorproblemen heeft gekregen, ziet hij meteen wat daar van klopt en wat niet.’

DPS telt 110 werknemers en is behalve in Zwijndrecht ook actief in Azië, Afrika en de Verenigde Staten - het bedrijf staat op punt om naast een hub in Houston er ook een in Philadelphia te openen. In 2017 kwam het 18 jaar oude DPS onder de controle van Down2Earth, het durfkapitaalfonds rond de vroegere Essers-manager Ivo Maréchal en ex-Gimv-topper Alain Keppens.

‘Sindsdien zijn we uitgegroeid tot een van de grotere spelers in de sector', vertelt Buysse. 'We groeien ieder jaar met 10 procent en plannen nu onze eerste overnames. We onderzoeken de boeken van twee bedrijven in het VK en in Nederland, belangrijke logistieke hubs waar je boots on the ground nodig hebt. Klanten moeten weten dat ze direct geholpen kunnen worden, zeker bij schade met voedingsmiddelen. Als iemand in een Chinese haven merkt dat hij naar een Belgisch nummer moet bellen voor advies, haakt hij af. Mensen willen met iemand ter plaatse spreken.’

Als iemand in een Chinese haven merkt dat hij naar een Belgisch nummer moet bellen voor advies, haakt hij af. Mensen willen met iemand ter plaatse spreken. Timothy Buysse Algemeen direteur DPS