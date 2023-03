Dubbel zoveel vrouwen als mannen overwegen topjob in financiële sector op te zeggen

De tijd van openlijk discrimineren is dan misschien voorbij, maar de werkvloer is nog altijd niet gelijk voor mannen en vrouwen. Dat zegt Nathalie Delaere, die onderzoek deed naar bedrijfscultuur en leiderschap in de financiële sector. 'Als niemand daarover spreekt, denk je altijd: ik ben het probleem, ik ben de softie, ik kan het niet aan.'