Duits gerecht viseert nu ook Deutsche Bank-bestuurder in Wirecard-schandaal

De implosie van de betaalgigant Wirecard, zeg maar het Duitse Lernout & Hauspie, blijft slachtoffers maken onder de politieke en financiële elite van het land. Op vraag van de toezichthouder onderzoekt het Duitse gerecht nu of Deutsche Bank-bestuurder Alexander Schütz niet met voorkennis heeft gehandeld in Wirecard.

Het schandaal rond Wirecard, dat in juni vorig overkop ging nadat was gebleken dat bijna 2 miljard euro aan activa wellicht fictief waren, had eerder al Schütz' carrière bij Deutsche Bank gekost.

De man zag zich eerder dit jaar al verplicht zijn vertrek bij de grootste bank van Duitsland aan te kondigen nadat er bezwarende e-mails tussen hem en voormalig Wirecard-topman Markus Braun waren opgedoken.

Toen de Financial Times bijna twee jaar geleden kritische artikels over Wirecard publiceerde, mailde Schütz naar Braun en drong hij erop aan 'die krant kapot te maken'. Nadat het mailverkeer aan het licht was gekomen tijdens een parlementaire commissie over de zaak, noemde Deutsche Bank zijn gedraag 'onaanvaardbaar'.

Maar nu blijkt dat het schandaal Schütz blijft achtervolgen. Op vraag van de Duitse financieeltoezichthouder Bafin onderzoekt het Duitse gerecht nu of Schütz zich ook schuldig heeft gemaakt aan handel met voorkennis in aandelen van Wirecard.

Klacht per fax

Gerechtelijke onderzoekers bevestigden aan Financial Times dat ze de klacht van de toezichthouder maandag per fax hebben ontvangen. Het blijft wel wachten op verdere details: Bafin heeft hen de andere belangrijke documenten namelijk per post opgestuurd, klinkt het. Eerder was het Duitse gerecht al een onderzoek gestart naar mogelijke handel met voorkennis door voormalig Wirecard-topman Braun.

Dat het gerechtelijke onderzoek naar Schütz er komt op aandringen van toezichthouder Bafin is ironisch. De Duitse financiële waakhond wordt verweten te laks en te chauvinistisch te hebben opgetreden in het dossier rond Wirecard, dat lang bekendstond als dé beursparel van het land.

Late deze week worden kanselier Angela Merkel en minister van Financiën Olaf Scholtz in een parlementaire commissie aan de tand gevoeld over hun betrokkenheid bij het dossier.

Vorige week nog raakte bekend dat het Duitse gerecht ook een onderzoek is begonnen naar Bafins gebrekkige toezicht op de betaalverwerker. Ook een aantal medewerkers van de toezichthouder worden verdacht van illegale handel in aandelen van Wirecard.

Ondertussen blijft ook de parlementaire commissie rond Wirecard slachtoffers maken in de politieke en financiële elite van Duitsland. Zo toonde een parlementair onderzoek aan dat ook Wirecards auditor EY jarenlang steken had laten vallen en de fraude bij het betaalbedrijf veel eerder had moeten ontdekken.

Suspens in Berlijn

