Duitse Lernout & Hauspie nekt toezichthouders

De topman van de Duitse revisorenwaakhond blijkt kort voor de implosie van het betaalbedrijf Wirecard te hebben gehandeld in aandelen van het bedrijf. Terwijl die waakhond op dat moment een onderzoek verrichtte naar de revisoren van het 'Duitse Lernout & Hauspie'.

Ralf Bose, de topman van de Duitse revisorenwaakhond Apas, bevestigde donderdag in een parlementaire commissie dat hij inderdaad gehandeld heeft in Wirecard, dat in juni overkop ging nadat het had moeten opbiechten dat 1,9 miljard euro aan activa wellicht fictief waren. Bose gaf toe dat hij in april aandelen van Wirecard had gekocht en die een maand later van de hand had gedaan, weliswaar met verlies.

Klein detail: Apas, waar Bose als sinds 2016 aan het hoofd staat, was onderzoek aan het verrichten naar de revisoren van Wirecard. Vanuit de politieke wereld kreeg Bose meteen het verwijt dat hij handelde met voorkennis. Peter Altmaier, de Duitse minister van Economie, liet verstaan dat de transacties van Bose worden onderzocht.

Toezichthouders met de billen bloot

De Duitse toezichthouders kwamen in de nasleep van het Wirecard-schandaal helemaal met de billen bloot te staan. De afgelopen jaren stelden kranten zoals Financial Times of investeerders zoals Fahmi Quadir zich openlijk vragen bij Wirecard, dat was uitgegroeid tot de lieveling van financieel Duitsland.

De Duitse toezichthouders hielden het Beierse betaalbedrijf de hand boven het hoofd en ondernamen te weinig om te onderzoeken wat nu echt aan de hand was bij Wirecard.

Maar de Duitse toezichthouders hielden het Beierse betaalbedrijf de hand boven het hoofd en ondernamen te weinig om te onderzoeken wat nu echt aan de hand was bij Wirecard. De Duitse beurswaakhond Bafin maakte het beleggers zelfs een tijdlang onmogelijk om te speculeren op een koersdaling van het bedrijf.

Massaclaims

In juni had de Europese beurswaakhond ESMA al aangekondigd dat het ging onderzoeken welke rol Bafin nu precies heeft gespeeld. In Berlijn heeft ook een parlementaire commissie zich over de zaak gebogen.