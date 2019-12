Duitsers overwegen bod op onlinebroker DeGiro

Volgens het financiële persagentschap Bloomberg zou Flatex, een van de grootste brokers van Duitsland, al in de loop van de komende dagen een bod willen uitbrengen op DeGiro. Als beide bedrijven de krachten bundelen, onstaat een gigant met meer dan 700.000 klanten in tientallen landen binnen de eurozone.

Bij DeGiro was vrijdag tot dusver niemand bereikbaar voor commentaar.

Het Nederlandse DeGiro zette de markt voor onlinetrading zes jaar geleden op zijn kop door uit te pakken met tarieven die ver onder die van de concurrentie zaten. De groep, die vijf jaar terug ook in België voet aan de grond kreeg, groeide op enkele jaren tijd uit tot een van de grootste spelers binnen de eurozone.

Gratis traden

Op het einde van het derde kwartaal telde DeGiro bijna 447.500 rekeningen en was het goed voor een omzet van 44 miljoen euro. Het Duitse Flatex onstond vier jaar geleden en is intussen uitgegroeid tot een van de grotere prijsbrekers van de eurozone, met een omzet van 64,4 miljoen euro in de eerste jaarhelft. Flatex, dat op de beurs van Frankfurt noteert, heeft een beurswaarde van 439 miljoen euro. Volgens Bloomberg zou FinTech Group, het moederbedrijf van Flatex, een kapitaalverhoging niet uitstluiten om zijn Nederlandse buit binnen te halen.