EU legt Mastercard boete van 570 miljoen op

De zaak draait rond de 'interchange fees', de vergoedingen voor het afwikkelen van een betaaltransactie. Bij elke betaling met een debet- of kredietkaart komt achter de schermen een carrousel van transactiekosten op gang. De bank van de handelaar, de ontvangende bank, betaalt een kleine vergoeding aan de bank van de klant-kaarthouder. De ontvangende bank rekent die 'interchange fee' later door aan de handelaar, die de kosten doorrekent in zijn eindprijzen voor de klant.

De regels van Mastercard hielden tot december 2015 in dat het land waarin een handelaar gevestigd is, bepalend is voor de 'interchange fee'. Dat scheelde een slok op de borrel, want voor 2015 waren er tussen landen in Europa grote tariefverschillen. Handelaars in landen met hoge kosten werden zo verhinderd om de diensten van banken in landen met lage kosten te gebruiken.