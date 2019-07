Econopolis lanceert als eerste in België mondiaal techfonds

De Antwerpse vermogenbeheerder Econopolis gaat van start met een fonds dat enkel belegt in beursgenoteerde bedrijven die als ‘disruptief’ worden gezien in hun niche in de digitale wereld.

Vertrekkend van een lijst van 400 ondernemingen met een hoogtechnologisch potentieel hebben de fondsbeheerders Siddy Jobe en Marc Langeveld 40 bedrijven geselecteerd. Die zijn representatief voor belangrijke terreinen zoals artificiële intelligentie, gaming, robotica, big data...

De verwachting is dat ze de komende jaren een sleutelrol kunnen spelen in hun niche. De veertig vormen de vertrekbasis voor het eerste fonds in België dat volledig is gericht op beursgenoteerde technologiebedrijven.

Er zullen in het bedrijf niet alleen grote spelers (40 procent), maar ook middelgrote uit de subtop (40 procent) zitten. De overige 20 procent van de portefeuille wordt belegd in kleine, veelbelovende bedrijven.

Nichespelers

De fondsbeheerders mikken niet zozeer op de allergrootste spelers die het al hebben gemaakt zoals Amazon, Facebook, Apple of Netflix. Ze zoeken vooral naar nichespelers die op het punt staan door te breken. Voorbeelden zijn Elastic en New Relic, twee ondernemingen die in cloudcomputing grenzen verleggen. ‘De omzet en de winstmarge van dit type bedrijven groeien veel sneller dan die van grote namen in de digitale wereld’, stelt Marc Langeveld.

In de lijst van veertig bedrijven zitten geen Belgische bedrijven en maar enkele Europese. De fondsbeheerders vinden het ecosysteem dat het mogelijk maakt voor zulke bedrijven te groeien en te bloeien in Europa nog te jong en onvoldoende uitgebouwd.

Het fonds gaat officieel van start in juli. De twee fondsbeheerders maken zich sterk dat ze 25 miljoen euro onder beheer te hebben. Tegen eind volgend jaar moet dat 100 miljoen euro zijn.