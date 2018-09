Econopolis ziet ook strateeg vertrekken

Na de hoofdeconoom vertrekt ook de hoofdstrateeg van de vermogensbeheerder rond econoom Geert Noels. De timing is toevallig, maar Econopolis verliest op korte tijd wel twee toppers.

De Nederlander Maarten Geerdink trok al in juni de deur van zijn kantoor in Wilrijk achter zich dicht. Dat komt nu pas in de aandacht omdat het Nederlandse NN Investment Partners zijn aanwerving bekendmaakt.

Volgens onze informatie vertrekt Geerdink bij Econopolis voor privé-redenen. Hij wordt niet vervangen. ‘We hadden in het voorjaar al versterkingen aangetrokken, herschikkingen doorgevoerd en bevoegdheden herschikt omdat we wisten van Maarten’s vertrek’, stelt Geert Wellens, mede-oprichter en CEO van Econopolis. ‘Bovendien hebben we de voorbije maanden ook nog extra mankracht binnengehaald.’

Geerdink's vertrek in juni viel toevallig samen met het moment waarop ook hoofdeconoom Bart Van Craeynest vertrok bij Econopolis. Bij die laatste was er een meningsverschil over de invulling van zijn job. 'Er is geen verband', bevestigen zowel Geerdink als Econopolis-oprichter Geert Noels. Bart Van Craeynest begon deze week als hoofdeconoom van de werkgeversorganisatie Voka. Hij vervangt Stijn Decock, die verhuisde naar de vermogensbeheerder Candriam.

Hij strijkt neer in zijn voormalige woonplaats Den Haag om er het Europese aandelenteam bij NN Investment Partners te leiden. Hij wordt onder meer beheerder van een aantal kwantitatieve fondsen die beleggen volgens wiskundige modellen. Die modellen beslissen over koop- en verkooptransacties op de beurs. In zijn nieuwe functie zal Geerdink 4,5 miljard euro onder zijn hoede krijgen. Dat is meer dan het totale beheerd vermogen van Econopolis.

Ook zal Geerdink technologische verbeteringen aan het beleggingsproces leiden. 'Ik geloof sterk in de combinatie van mens en machine in het beleggingsproces. Onze combinatie tussen modelmatig beleggen en fundamentele analyse van aandelen is uniek en ik zal dit verder ontwikkelen.' NN IP noemt die aanpak graag 'quantamental', een beheer dat het midden houdt tussen kwantitatief en fundamenteel beleggen.