Eenhoornjager Sofina heeft nieuwste beursster beet in Londen

Het knallende beursdebuut van The Hut, een Britse onlineverkoper van verzorgingsproducten, illustreerde woensdag niet alleen hoe hip e-commerce is bij beleggers. Het zette ook in de verf hoezeer de zakenfamilie Boël en haar holding Sofina de Europese beau monde te snel af is met haar oog voor techtrends.

Voor Matthew Moulding, de Britse celebrity-entrepreneur die op Instagram wel eens handjes schudt met Barack Obama, Boris Johnson of José Mourinho, was het woensdag sowieso dik feest.

The Hut Group, het e-commercebedrijf dat Moulding 16 jaar geleden uit de grond stampte, tekende voor het op een na grootste beursdebuut van het jaar in Europa. De onlineverkoper van gezondheids- en schoonheidsproducten wilde 1 miljard euro ophalen in een operatie die de groep waardeert op ruim 5 miljard euro.

Bij ons is de onlinewinkel nauwelijks bekend, maar onder beleggende Britten was The Hut woensdag een hit. Meteen na de openingsbel schoot het aandeel zowat 20 procent hoger en kon de groep zich in beurswaarde meten met traditionele retailers als Sainsbury’s of Asos. Uiteindelijk zou het aandeel zijn eerste beursdag iets meer dan 4 procent hoger eindigen.

Het knallende beursdebuut betekent niet alleen de kroon op het werk van Moulding, die met The Hut eerst cd’s verkocht en nog een belang aanhoudt van 25 procent.

Het is eens te meer uitstekend nieuws voor Sofina. Het beursgenoteerde investeringsvehikel van de Brusselse zakendynastie Boël is sinds 2016 aan boord bij The Hut. Sofina had net voor de beursgang 9,10 procent van het Britse bedrijf in handen. Dat komt overeen met meer dan 455 miljoen euro.

Plannen om dat belang te verzilveren hebben de Boëls niet. Op basis van het prospectus was vorige week duidelijk dat Sofina de komende zes maanden geen aandelen wil bijkopen of verkopen. Veel haast is er voor de Boëls niet bij, want The Hut groeit als kool. Vijf jaar geleden draaide de groep een omzet van 400 miljoen euro, intussen is dat 1,2 miljard euro.

Goudklomp

Elke investeerder zou blij zijn met zo’n goudklomp, maar voor Sofina lijkt het business as usual. De Boëls kwamen de voorbije jaren steeds prominenter in beeld als aandeelhouder van unicorns, beloftevolle start-ups met een waardering van 1 miljard dollar. Zo haalde Byju’s, een Indiase studeerapp die 65 miljoen leerlingen bereikt, deze week het nieuws met een kapitaalronde die de groep op ruim 9 miljard euro waardeert.

Andere eenhoorntrofeeën aan de muur bij Sofina zijn het Indiase fintech-bedrijf Pine Labs, de specialist in chips voor artificiële intelligentie Graphcore, de havermelkproducent Oatly en de digitale marktplaats Vinted.

Op het eerste gezicht zijn dat geen evidente investeringen voor een holding die sinds 1899 op de Brusselse beurs noteert en tot enkele jaren terug vooral het nieuws haalde met investeringen in traditionelere ondernemingen als Colruyt, Danone of Deceuninck. Dat soort beleggingen is minder in het nieuws. Jarenlang communiceerden de Boëls zo discreet dat Sofina uit den treure werd omschreven als de Schone Slaapster van de beurs. Onder impuls van CEO Harold Boël is de groep sinds enkele jaren iets loslippiger over haar investeringen.

Online shoppen in India

Dat Sofina de ene unicorn na de andere strikt in groeiende sectoren als e-commerce, fintech en gezonde voeding en op Aziatische groeimarkten is geen toeval. De holding werkt doorgaans met private-equityreuzen samen voor interessante koopkansen, waarbij het Amerikaanse Sequoia de bekendste is. Met die groep, die mee aan de wieg stond van Silicon Valley-legendes als Facebook, Twitter en WhatsApp, werkt Sofina sinds de jaren 70 samen.

De Boëls konden zo de vruchten plukken van het succes van Dropbox, WhatsApp en de Indiase e-commercegroep Flipkart. Dankzij dat ‘Indiase Amazon’ deed Sofina voldoende ervaring op in e-commerce om zich later aan een investering in The Hut te wagen.

Die aanpak rendeert op de beurs. Dankzij de serie succesnummers en de wat transparantere beleggerscommunicatie wordt het aandeel Sofina gretig opgepikt. In die mate dat het investeringsvehikel van de Boëls de beursgenoteerde holdings van veel andere Europese zakendynastieën overklasten. Sinds begin vorig jaar steeg de koers van Sofina, dat na 1956 nooit zijn dividend verlaagde, met 42,6 procent. Daarmee deden de Boëls het de voorbije 21 maanden beter dan Berkshire Hathaway van Warren Buffett (+6,2 procent), het Italiaans Exor van de Fiat-familie Agnelli (+11,6 procent) of het Belgische GBL van de Frères (+6,2 procent).