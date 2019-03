Eigenaar Clear2Pay betaalt 30 miljard voor betaalgroep Worldpay

De monsterdeal toont nog maar eens aan dat de betaalindustrie in volle beweging is als gevolg van de toenemende digitalisering van het betaalverkeer en de komst van allerlei nieuwe spelers.

FIS is in ons land bekend als de overnemer van Clear2Pay, het bedrijf dat mee werd opgericht door fintechinvesteerder Jurgen Ingels. Clear2Pay ging in 2014 over de toonbank voor 375 miljoen euro.

De overname die FIS vandaag aankondigt, is een paar maatjes groter. Inclusief schulden wordt Worldpay in het overnamebod gewaardeerd op zowat 43 miljard dollar (38 miljard euro). De aandeelhouders van het Britse bedrijf mogen, per aandeel dat ze in bezit hebben, rekenen op 0,9287 aandelen van Fis plus een bedrag in contanten van 11 dollar. Daarmee wordt het aandeel van Worldpay gewaardeerd op 112,12 dollar.