Eigenaar Wall Street werkt aan exit uit effectenreus Euroclear

De Amerikaanse beursuitbater ICE, de eigenaar van de beurs van New York, zet zijn belang van 9,85 procent in Euroclear te koop. Dat vernam De Tijd.

Het in Brussel gevestigde Euroclear is een onmisbare schakel in de wereldwijde effectenhandel. Als 'boekhouder van de beurs' ziet de groep erop toe dat kopers hun aandelen, fondsen of obligaties ontvangen, terwijl de verkopers van die effecten zeker zijn dat ze hun geld krijgen. Tegelijk staat het bedrijf in voor de bewaargeving van effecten.

Intercontinental Exchange (ICE) is met 9,85 procent de op een na grootste aandeelhouder van de effectenreus na de Franse effectenbeheerder Sicovam (15,9%). Maar daarin komt binnenkort verandering, want de Amerikaanse beurzenuitbater heeft volgens onze informatie de zakenbank Moelis in de arm genomen om een koper te vinden voor zijn aandelenpakket. Dat proces zit nog in een prille fase.

Toen ICE enkele jaren geleden zijn belang verhoogde, werd Euroclear op 5,85 miljard euro gewaardeerd. Die waardering is gezien de recordcijfers van de jongste jaren en de overname van het Zweedse MFEX eerder dit jaar allicht nog gestegen. Lees: de participatie van ICE in Euroclear is waarschijnlijk meer dan 600 miljoen euro waard.

De laatste jaren was er al wat te doen rond het kapitaal van Euroclear. Omdat enkele aandeelhouders uit het kapitaal wilden stappen, bekeek de Belgische effectenreus eind 2019 twee pistes: de verkoop van een blok aandelen aan een of meerdere partijen of een beursgang. Verschillende partijen lieten hun interesse blijken, maar na de uitbraak van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 stak Euroclear zijn de plannen in de koelkast.

Er kwam desondanks een verschuiving in het aandeelhouderschap, want vorig jaar stapte een consortium Belgische investeerders in de effectenreus om het bedrijf te verankeren. Verwonderlijk is dat niet. Samen met het bankennetwerk Swift is Euroclear een cruciale pilaar voor de positie van Brussel als financieel centrum.

De betrokken investeerders bezitten samen 9,16 procent van de aandelen en zijn daarmee de op twee na grootste aandeelhouder. De leden van het consortium zijn de verzekeraars AG (Ageas), Belfius Insurance, de Federale en Ethias en de publieke investeringsmaatschappijen FPIM (federaal), PMV (Vlaanderen) en SRIW (Wallonië). BNP Paribas Fortis is eveneens aandeelhouder van Euroclear (3,1%), maar is geen lid van het consortium.

897.000 miljard bedrag TRANSACTIES Euroclear was vorig jaar betrokken bij het duizelingwekkend bedrag van 897.000 miljard euro aan transacties.

Recordresultaten

De hertekening van het kapitaal van Euroclear mag dan vertraging opgelopen hebben, de effectenreus heeft operationeel twee boerenjaren achter de rug.

Euroclear was vorig jaar betrokken bij het duizelingwekkend bedrag van 897.000 miljard euro aan transacties. Dat komt overeen met 12 keer het wereldwijde bruto binnenlands product. Het aantal transacties klom met 15 procent tot 276 miljoen en de activa in bewaring groeiden met 5 procent tot 32.800 miljard euro. De groep boekte een omzet van 1,4 miljard euro en een nettowinst van 432 miljoen euro.

Euroclear wordt geleid door de Belgische Lieve Mostrey (ex-BNP Paribas Fortis). De verwachting is dat Bart De Smet, de voorzitter van Ageas, het Belgische consortium zal vertegenwoordigen in de raad van bestuur.