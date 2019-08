Elektronisch betalen krijgt enorme boost voor kleine bedragen

Het is vandaag/vrijdag precies een jaar geleden dat het voor kleinhandelaars verboden is om extra kosten aan te rekenen voor betalingen met een bankkaart. De bedoeling was om elektronisch betalen ook voor kleine bedragen aan te moedigen, maar dat blijkt niet overal even goed te werken. Betalen met een bankkaart bij de bakker of in parkings is stevig in opmars, terwijl krantenwinkels of broodjeszaken eerder afwachtend reageren. Dat zegt CCV, één van de aanbieders van betaalterminals.