Epstein-schandaal nekt carrière van steenrijke financier Leon Black

De Amerikaanse investeerder en kunstverzamelaar Leon Black stapt op als CEO van zijn private-equityfonds Apollo, nadat aan het licht is gekomen dat hij sekscrimineel Jeffrey Epstein betaalde voor financieel advies.

De 69-jarige Black kwam afgelopen herfst al in nauwe schoentjes door zijn banden met Jeffrey Epstein, een Amerikaanse financier die ervan verdacht werd tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt en in 2019 zelfmoord pleegde. In oktober biechtte Black op dat hij in 2008 50 miljoen dollar overmaakte aan Epstein, in ruil voor advies over patrimoniumbeheer. Een opmerkelijke transactie, want Epstein was toen al in een andere zaak veroordeeld als sekscrimineel.

Groter dan gedachte transacties

Om de gemoederen te bedaren kondigde Black aan een extern advocatenkantoor in te huren om de zaak uit te pluizen. Dat onderzoek brengt nu aan het licht dat Black geen 50, maar 148 miljoen dollar heeft overgemaakt aan Epstein, plus 10 miljoen dollar voor diens liefdadigheidsorganisatie. Black zou later ook geld aan Epstein hebben geleend voor kunstaankopen.

In een reactie laat Black de investeerders in Apollo weten dat hij later dit jaar een stap opzijzet als CEO van het Amerikaanse private-equityfonds. Nog voor Blacks 70ste verjaardag op 31 juli wordt hij opgevolgd door Marc Rowan, de medeoprichter van Apollo. De steenrijke investeerder zou wel voorzitter van Apollo blijven.

De Schreeuw van Munch

Met het Epstein-schandaal komt Blacks actieve carrière bij Apollo ten einde. Black, in een ver verleden de rechterhand van de beruchte 'koning van de rommelobligaties' Michael Milken, richtte het bedrijf op in 1990. Onder Black groeide de private-equityinvesteerder snel uit tot een gigant die vandaag omgerekend 356 miljard euro onder beheer heeft.