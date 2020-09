Ethias begint met digitale verzekeraar voor millennials

Om het gras voor de voeten van de techbedrijven weg te maaien begint Ethias met digitale verzekeringen. Daarvoor lanceert de verzekeraar het nieuwe merk Flora.

Ethias, een van de bekendste merken in verzekeringen in ons land, begint met een nieuw digitaal aanbod dat zich richt op jongeren. 'Millennials zijn het gewoon met een app een pizza te bestellen en meteen bediend te worden. Met Flora willen we eenzelfde 'touch and go'-beleving bieden voor verzekeringen', zegt CEO Philippe Lallemand.

Op zich zijn digitale verzekeringen niet nieuw, geeft Ethias toe. Er zijn al heel wat Belgische spelers waar klant worden of bepaalde gegevens doorgeven digitaal kan. Maar volgens Ethias is Flora de eerste op de markt waar het hele proces, van klant worden tot schadeaangifte, volledig digitaal kan, zonder papier, een bezoek aan een kantoor of een telefoontje aan een callcenter.

Schermvullende weergave Jessica Lion, het hoofd van Flora.

'Alles gebeurt digitaal via de app', zegt Jessica Lion, die Flora gaat leiden. 'Schade aangeven moet even makkelijk gaan als het boeken van een vakantiehuis op Airbnb.' Flora begint met een beperkt productaanbod. Voorlopig kan enkel een huurdersverzekering worden afgesloten. Dat is traditioneel een van de eerste verzekeringsproducten die jongeren nodig hebben als ze alleen gaan wonen. Voor Ethias, een verzekeraar die meer dan ene eeuw oud is, gaat het ook om het aanboren van een nieuw klantensegment.

Familiale verzekering

Ethias hoopt nog dit jaar de eerste 1.500 klanten voor Flora te strikken en volgend jaar door te groeien naar 8.500 nieuwe klanten. 'Maar het zal crescendo gaan', zegt Lion. 'We mikken op 50.000 contracten in 2027.' De komende jaren wordt het productaanbod ook uitgebreid. Tegen 2025 moeten er drie nieuwe producten bijkomen die in dezelfde sfeer zitten, zoals een familiale verzekering.

50.000 klanten Ethias mikt op 50.000 Flora-klanten in 2027.

Lallemand benadrukt dat het lanceren van nieuwe producten niet zal afhangen van het succes van de huurdersverzekering. 'We kunnen geen afwachtende houding aannemen tegenover de dreiging van Google, Apple, Facebook en Amazon. Traditionele spelers moeten zich wapenen tegen de producten die zij op korte termijn zullen lanceren.'

Flora wordt een zelfstandig merk en ook een apart kanaal. De klanten worden bediend door een apart team. De klanten van Ethias zullen daarom ook geen beroep kunnen doen op dit volledig digitale kanaal.

Schade aangeven moet even makkelijk gaan als het boeken van een vakantiehuis op Airbnb. Jessica Lion Hoofd van Flora

De tarieven van Flora zullen ook verschillen van Ethias. 'We zullen geen prijsbreker zijn, maar wel een snelle service bieden. Maar voor jongeren die in steden een appartement huren, zullen we zeker een competitieve prijs hebben', zegt Lion. Ethias belooft een snelle service met Flora met meestal een afhandeling binnen de week. Bij eenvoudige dossiers kan de schade al in 24 uur worden betaald.

Flora is voor Ethias ook de start van de uitbouw van een platform, legt Wilfried Neven, directeur digitale transformatie, uit . 'We kunnen er ook externe diensten mee aanbieden.' De verzekering wordt gepromoot als een maandelijks abonnement à la Netflix.